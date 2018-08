Vučić: Nastaviću da se borim za rešenje, iako znam koja se cena plaća za to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nastaviti da se bori koliko može da se ostvari neko rešenje kosovskog pitanja, iako vrlo dobro zna koja se cena plaća u narodu i državi kada neko predlaže ono „što srpske uši ne vole da čuju“, ma koliko to bilo tačno.

Prilikom obilaska pripremnih radova za novi Klinički centar u Beogradu, Vučić je rekao da će se boriti dokle može, jer želi da ostane zapisano u istoriji da je pokušao da se taj problem reši.

„To je moj motiv. Moj motiv nije novac i bogaćenje“, rekao je Vučić.

On je kao primer naveo napade koje je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik doživeo u javnosti nakon što je govorio o Kosovu, iako on smatra da je od slova do slova rekao istinu i nešto što bi potpisao svaki racionalan čovek.

„Ali mi nekada nismo racionalni. Ponekad volimo da se lažemo ili da nas drugi lažu i da živimo u svom svetu“, rekao je on.

Vučić je rekao da ne može da govori kome sve smeta da se postigne neki rezultat, ali da svakako u medjunarodnom okruženju i u svetu postoje ljudi koji žele da se postigne dogovor i mir, a da ima i nekih koji to žele malo manje.

„Imate takve primere i u zemlji. I to nije ništa novo ni čudno. Ušao sam u to, kao nešto što je najteže. Ljudi su prvo govorili da ih je za to baš briga, pa su posle neki pomislili da to iskoriste da dodju na vlast i pljačkaju i otimaju, ali sa nejasnom politikom, jer nisam čuo nikakve predloge i rešenja“, rekao je on.

Predsednik Srbije je rekao da je ponosan jer će iza njega ostati najviše kliničkih centara, bolnica, fabrika i puteva i da neki neće moći da obidju mesecima fabrike koje je on otvorio.

Vučić je rekao da je bolnica u Kosovskoj Mitrovici, pored Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u tom gradu, jedna od najvažnijih institucija za budućnost i opstanak Srba i da će država dodatno ulagati u zdravstvo i obrazovanje.

(Beta)