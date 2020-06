Živković: Neću se kandidovati za predsednika stranke, izborni rezultat poražavajući

Predsednik Nove stranke Zoran Živković izjavio je danas da je rezultat njegove izborne liste „Nek maske padnu“ poražavajući, zbog čega više neće biti predsednik stranke, niti će se kandidovati za bilo koju drugu funkciju.

On je, za N1‚ rekao da je izlazak na izbore ipak bio bolja varijanta nego da „sedimo sa strane i kao kibiceri gundjamo na to što svi znamo – da su izborni uslovi nikad gori“, kao i da on, s ozbirom da je predsednik stranke, treba da snosi najveću odgovornost.

„Redovna konferencija, najviši organ stranke, biće u oktobru, biće izborna, i ja se neću kandidovati. Inače ne bih mogao da se kandidujem čak i da smo pobedili, jer po Statutu niko ne može treći put da se kandiduje. Mislim da treba da se promeni deo rukovodstva, pre svega predsednik. Ja se neću kandidovati“, rekao je Živković.

On je dodao da je tu na raspolaganju svima koji misle da njegovo iskustvo može biti korisno, ali da se više neće kandidovati ni za jednu funkciju.

Upitan o izjavi predsednika Aleksandra Vučića da će u Vladu zvati i predstavnike stranaka koje nisu prešle cenzus, Živković je rekao da niti on, niti bilo ko drugi iz Nove stranke, nikada nije imao niti će imati bilo kakve veze sa Vučićem.

„Za razliku od svih drugih na političkoj sceni Srbije“, rekao je Živković.

On je naveo i da nije zadovoljan rezultatima na Vračaru i Starom gradu, ali je konstatovao i da kampanja dela opozicije, koji se zalagao za bojkot, nije bila daleko od prljave koju je vodila vlast.

Komentarišući rezultate drugih izbornih lista, Živković je rekao da je Pokretu slobodnih gradjana davao veće šanse nego svojoj listi, kao i da je prijatno iznenadjen što Srpska radikalna stranka nije prešla cenzus.

(Beta)

