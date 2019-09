Živković: Odluka o učešću na izborima zavisiće od rada OEBS-ovih posmatrača

Predsednik Nove stranke Zoran Živković pozvao je danas OEBS da u Srbiju pošalje najjaču i najbrojniju ekipu koja bi nadgledala izborni proces i naveo da će od rada te misije zavisiti i konačna odluka Nove stranke da li će učestvovati na narednim parlamentarnim izborima.

Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, Živković je ocenio da je stepen kršenja vladavine prava u Evropi najveći upravo u Srbiji i da OEBS svojim prisustvom treba da garantuje da će izborni postupak proteći u najboljem redu.

„Videćemo kako će to da urade. A Nova stranka će u odnosu na to da donese odluku da li će učestvovati na izborima. Sam njihov dolazak nije dovoljan da se donese odluka da ćemo izaći na izbore, ali ćemo pokušati da se uz njihovo prisustvo izborimo za razobličavanje svega onoga što radi ova vlast“, rekao je on.

On je rekao da bi dolazak predstavnika OEBS-a bio samo dobar početak ali da će krajnja odluka Nove stranke o eventualnom učešću na izborima biti doneta u odnosu na njihov angažman i „sigurno neće predstavljati nikakvo popuštanje Vučiću“.

Živković je apelovao na ostatak opozicije da takav stav ne shvate kao želju za svadjom i da se primeni princip nenapadanja.

„Imamo dovoljno velikog protivnika i dobar cilj – da spasimo Srbiju. To nećemo moći da uradimo ako napadamo jedni druge“, rekao je on.

Predsednik Nove stranke je ocenio da je odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da pozove tu misiju znak da je „odlučio da mirno preda vlast“.

„To je dobro i za Srbiju i za njega. Ne treba nam nova revolucija i krv na ulicama“, rekao je on.

Živković je, medjutim, ocenio da Vučić sada treba i da prestane „da bruka Srbiju“ jer i dalje vlada ista atmosfera kao i do sada, pre svega u medijima, ali i na lokalnim izborima.

On je kritikovao potpisivanje sporazuma izmedju Srbije i Evroazijske ekonomske unije jer je taj ugovor, kako tvrdi, u direktnoj suprotnosti sa procesom evropskih integracija.

Živković je naveo da Srbija već ima ugovore sa Rusijom i Belorusijom a da je razmena sa ostalim državama te unije tako beznačajna da ne donosi nikakvu ekonomsku korist a može da ima političke štete.

„Očigledno da Vučić želi da prikaže sebe kao nekoga ko igra na dva koloseka… Ali onaj ko jednim okom gleda na Brisel a drugim na Moskvu može da ostane razrok“, rekao je on.

