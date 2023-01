Abazović: Sa Vučićem imam prijateljski odnos, precenjen njegov uticaj u Crnoj Gori

Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je da su neozbiljne ocene da predsednik Srbije upravlja bilo čim u Crnoj Gori, dodajući da je njegov odnos sa Aleksandrom Vučićem, kao i sa drugim zvaničnicima u regionu, korektan i prijateljski.

„Mene stalano napadaju da Vučić nečim ovde upravlja, ja takve stvari odbacujem, smatram ih neozbiljnim. Moj odnos sa Vučićem je vrlo korektan, prijateljski. Moj odnos sa drugim ljudima u regionu je isto takav. Sa nekim baš prijateljski, sa nekima korektan, ali ni sa jednim premijerom ili predsednikom u regionu ne postoji nikakav zastoj u komunikaciji“, kazao je on u intervju VIjestima.

Abazrović je dodao da je obaveza premijera Crne Gore, ko god on bio, da baštini dobre odnose sa ljudima koji su u regionu, i kako je rekao drago mu je da sa Vučićem, sa premijerom Albanije, Kosova i sa predsedavajućim Veća BiH ima odnose koje bi trebalo da ima svaki premijer Crne Gore.

„Da li se nama sviđa neka politička opcija u regionu, to nije naše pitanje i pitanje za naše građane. Mi imamo suverenu vlast, poštujemo druge na isto takav način i to je to. Sva ta priča u vezi sa Vučićem misim da je u kontekstu stvaranja nekog negativnog političkog narativa u odnosu na mene lično“, kazao je on.

Kako je dodao, percepcija o uticaju Aleksandra Vučića u Crnoj Gori je precenjena.

„Ako neko hoće da kaže da mi sa Republikom Srbijom treba da imamo loše odnose, samo zato što to ne odgovara Milu Đukanoviću, ja to ne prihvatam kao dobru stvar za Crnu Goru“, kazao je on.

Na tvrdnje da njegoa PR strategija podseća na onu koju Vučić promoviše u kontinuitetu u Srbiji, Abazović je kazao da to „nema veze s mozgom“.

„Jer je njegova PR strategija po mom skromnom sudu vrhunska, a mi smo baš daleko od nečega što bi bila vrhunska PR strategija. To je neki moj odgovor u jednom šaljivom tonu“, kazao je on.

(Beta)

