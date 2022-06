Abazović: Želim da odnosi Crne Gore i Srbije budu podignuti na viši nivo

Predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je danas da u Beograd dolazi sa najboljim namerama i da želi da odnosi Crne Gore i Srbije budu podignuti na viši nivo.

„Mi želimo da regionalnu saradnju, a posebno saradnju izmedju Crne Gore i Srbije, dovedemo na jedan viši nivo nego što je to bilo u prethodnom periodu. Mi ćemo sa dobrim vestima poći u vezi razmene ambasadora Crne Gore i Srbije. Mislim da ćemo vrlo brzo izaći sa novim kandidatom za ambasadora Crne Gore u Beogradu. Verujem i da će druga strana iskazati isto načelo“, rekao je Abazović za Euronews, uoči službene posete Beogradu, 29. juna.

„Sa druge strane, imamo situaciju da je Svetozar Marović i dalje u Srbiji. I to je pitanje koje moramo da otvorimo“, rekao je.

Abazović je dodao da nije siguran da je prethodni crnogorski premijer (dr Zdravko Krivokapić) uspeo da nadje zajednički jezik sa liderima iz regiona, uključujući i Srbiju.

Kada je reč o Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Abazović je kazao da još nije potpisan, jer Crna Gora, kao država mora da prodje kroz odredjene prcedure.

„Sve ide kako treba. Već smo dve odluke na Vladi doneli u vezi sa uredjenjem odnosa sa verskim zajednicama, imaće potpuno identičan tretman kao i druge. Lično, mislim da ćemo doći u situaciju da vrlo brzo to pitanje stavimo ad akta, na radost obe strane. I države i Srpske pravoslavne crkve. I to je nešto što je zaista veliko“, kazao je crnogorski premijer.

Abazović je dodao da će Temeljni ugovor biti potpisan kada Vlada Crne Gore i Mitropolija crnogorsko-primorska SPC to odluče.

„Ja ne bih robovao datumima. Mislim da više ne postoji nikakav glavni razlog zašto se to ne potpisuje. Stručni timovi, koje je odredila Vlada i Mitropolija sa druge strane, treba da sednu, da pogledaju da li je taj tekst u redu. Ja lično mislim da je potpuno u redu, mislim da onda ostaje samo formalnost da se to parafira“, objasnio je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.