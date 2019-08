Ako Bošnjaci ne odustanu od NATO-a, Srpska ima snažan odgovor

Redovna i vanredna sednica Predsedništva BiH, zakazane za danas u Sarajevu, otkazane su posle kratkih konsultacija članova Predsedništva Milorada Dodika, Bakira Izetbegovića i Željka Komšića. Politička kriza u BiH se sada zaoštrava.

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić je izjavio da je Godišnji nacionalni plan za NATO (ANP), koji je trebalo da bude usvojen, skinut sa dnevnog reda redovne sednice Predsedništva, zbog čega je odlučeno i da druga sednica, na kojoj je trebalo da bude izabran predsednik Saveta ministara, bude otkazana.

Komšić je dodao da je taj dogovor lako postignut i da nije bilo tenzije među članovima Predsedništva, kao i da je to zajednički stav sva tri člana.

Ni NATO, ni mandatar

Šta to tačno znači, za Sputnjik objašnjava politikolog Anđelko Kozomora.

„To što se desilo bilo je i očekivano i svi učesnici sastanka su ovakav epilog između redova i najavili, jer u ovom trenutku takav ishod je jedino rešenje“, komentariše Kozomora.

On podseća da su u ponedeljak Komšića posetili ambasadori Velike Britanije i SAD i verovatno mu naredili da nema govora o mandataru, ako Dodik ne prihvati Godišnji nacionalni plan za NATO — ANP.

„Dakle, oni se i dalje ponašaju kao diktatori i okupatori BiH i nemoguće je da funkcioniše zemlja u kojoj će ambasadori velikih sila da sprovode svoje hirove. Posle sastanka sa ambasadorima, već je bilo jasno da neće biti dogovora, jer je Dodik rekao da neće prihvatiti ANP, ma koliko on bio modifikovan“, podseća naš sagovornik.

Kozomora objašnjava da je najveći problem ANP to što on podrazumeva momentalno otvaranje procesa MAP-a, koji znači da se jednom nogom ulazi u NATO.

„Zamka je, dakle, napravljena mnogo ranije i na 165 strana tog godišnjeg plana, za koji se ne zna ni ko ga je pisao, traži se ono što je najgore za RS — reforma policije, Civilne zaštite, obrazovanja… Dakle, prisvajanje još nadležnosti, pored onih 83, koje su već oduzete od RS, i prenete na BiH“, objašnjava Kozomora.

Samo dva izlaza

Posle otkazivanja sednica u Sarajevu, naš sagovornik kaže da sada postoje samo dva puta.

„Prvi, manje verovatan, jeste da Bošnjaci popuste u nekom narednom periodu i da prihvate formiranje Saveta ministara, bez usvajanja ANP-a. I drugi, koji je izvesniji, da BiH potone u najdublju krizu od završetka rata do danas. To podrazumeva da se desi nešto od onoga što je Dodik već najavio, a to je da Narodna skupština RS, na njegov zahtev, usvoji određena akta, koja bi značila da se neke od nadležnosti koje je oduzeo visoki predstavnik, vraćaju RS“, objašnjava Kozomora.

Prema njegovoj proceni, to bi dovelo do političkih sukoba u BiH i do intervencije međunarodne zajednice. Dodik je, podseća Kozomora, najavio da svesno ide u taj rizik i da se neće povući.

Srpski član Predsedništva BiH je objasnio da je glasao da se ANP skine sa dnevnog reda, s obzirom da je video da su i druga dva člana saglasna da se to uradi.

(Sputnjik)