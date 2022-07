Ambasador SAD Marfi: Političari u BiH imaju odgovornost da traže pravdu za genocid u Srebrenici

Američki ambasador u bosni i Hercegovini (BiH) Majkl Marfi izjavio je da su neki od onih koji su učestvovali u genocodu u Srebrenici još na slobodi, ističući da zvaničnici u BiH, na svim nivoima, imaju odgovorost da traže pravdu istraživanjem i procesuirajem zločinaca.

„Zvaničnici BiH na svim nivoima imaju institucionalnu odgovornost da prihvate što se dogodilo u Srebrenici pre 27 godina, kao i stalnu obavezu da se time bave kroz podučavanje budućih generacija istini, iskazivanja poštovanja prema žrtvama, podršku preživelima, uključujući sećanje, potragu za nestalim, kao i traženje pravde istraživanjem i procesuiranjem počinilaca“, rekao je Marfi u video poruci.

Američki ambasador je naveo da će danas prisustvovati obeležavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici, koji je nazvao „mračnim dogadjajem u istoriji, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i čitavo čovečanstvo“.

„Na ovu godišnjicu, kao i uvek, Amerikanci izražavaju svoju solidarnost sa žrtvama, preživelim i porodicama koje žale za svojim najmilijim. Mi žalimo sa vama“, naglasio je Marfi.

Prema njegovim rečima, ova godišnjica je podsetnik da društvo, politički lideri i institucije svih nivoa Bosne i Hercegovine imaju veliku odgovornost da potvrde sve činjenice u vezi sa genocidom u Srebrenici.

Radi se, kako je naglasio, o činjenicama koje je sa sigurnošću utvrdio Medjunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Medjunarodni sud pravde i za koje postoje nesporni forenzički dokazi.

Marfi je ocenio da je je to jedini put ka budućnosti i koji donosi pomirenje ljudima u Bosni i Hercegovini, „put koji pomaže zaceljivanje rana i garantuje pravedan i trajan mir medju decom i unucima onih koji su patili i umirali u BiH izmedju 1992. i 1995. godine“.

„Bila mi je čast pridružiti se učesnicima Marša mira. Impresionira me snaga i hrabrost, koju pokazuju prelazeći ovaj put za koji treba velika fizička izdržljivost da bi promovisali nadu, mir i toleranciju“, kazao je on.

Pozvao je političke lidere u Bosni i Hercegovini da pokažu istu hrabrost i snagu, podsetivši ih da je već odavno trebalo da prestanu sa zapaljivom nacionalističkom retorikom, kao i „propagandom lažnih narativa o prošlosti i produbljivanjem etničkih podela medju ljudima u Bosni i Hercegovini“.

„Umesto toga, lideri na svim nivoima vlast, treba da grade poverenje i dobru volju da bi svi ljudi u Bosni i Hercegovini uživali u prilikama koje pruža mirna i prosperitetna budućnost“, istakao je američki ambasador u BiH.

Naglasio da svi koji su izgubili najmilije u Srebrenici i na drugim mestima u BiH pre četvrt veka, ne zaslužuju ništa manje od toga, dodavši da su SAD i dalje opredeljenje da pruže podršku svima u Bosni i Hercegovini koji teže pomirenju, miru i pravdi.

U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti obeležena 27. godišnjica genocida nad Bošnjacima, koji su srpske snage počinile u julu 1995. godine.

Ove godine u Potočarima će biti sahranjeno 50 srebreničkih žrtava.

U Potočarima će posle današnjeg dana biti sahranjeno 6.721 osoba.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.