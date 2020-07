Amfilohije: Bojim se da je Djukanović opsednut djavolom

Mitropolit Crnogorsko primorski Amfilohije optužio je predsednika Crne Gore Mila Djukanovića da „za vlast i pare koje on zna kako je zaradio, žrtvuje Crnu Goru i njeno biće“ i da se boji da je opsednut djavolom.

„To nikada bilo nije… Sve je podredjeno interesima grupe ljudi koji su se zadesili na vlasti, s njima je poistovećena Crna Gora, njeno biće, njena istorija, njena prošlost i njena budućnost“, rekao je on u intervjuu za Vijesti.

Kazao je i da mu je žao Djukanovića, podsetivši da su zajedno došli na vlast, jedan u duhovnu, a drugi u svetovnu stolicu.

„Ali, to nije više onaj čovek kojeg znam. Žao mi je sposobnosti koje mu je Bog dao, jer ih on upotrebljava na svoju i nesreću Crne Gore. Nije za poštovanje to što čini. Iskreno rečeno, za bojati se da je opsednut djavolom“, rekao je on.

Amfilohije je rekao da je sastanak s Djukanovićem i premijerom Duškom Markovićem oko odlaganja primene Zakona o slobodi veroispovesti bio interni razgovor i da se čudio što je Marković, iako je to njegovo pravo, govorio javno o tome.

„Tokom tog razgovora oni su govorili o nekom moratorijumu, nudeći da se ne primenjuje Zakon. Otkud im pravo na to ako ga je Skupština usvojila i već se primenjuje… Početak primene videli smo kod Ulcinja rušenjem manastirskih konaka i u Pljevljima otimanjem crkvene vodenice. Mimo toga, već popisuju imovinu, a oni nas upućuju na Upravni sud i Strazbur. A Upravni sud je u njihovim rukama, da je istinski Upravni sud sami bi pokrenuli to pitanje… Mi smo tražili, tražimo i tražićemo da ako neko smatra da je nešto njegovo, to dokaže u postupku pred redovnim sudom“, rekao je on.

Rekao je i da je Djukanoviću tokom tog razgovora kazao ono što mu poručuje godinama – da se krsti:

„Ali, da ne bude ‘krsti vuka, vuk u goru’. Jer nije dobro da se krsti samo spolja, nego da zaista, u duši, dodje do duhovne promene, a ne da za vlast i pare žrtvuje Crnu Goru i njeno biće“, rekao je on.

Amfilohije istakao da je u Crnoj Gori na snazi „novi fašizam“.

„To što grupa ljudi iz vrha vlasti radi crkvi, svetinjama i vernom narodu, zaista je novi fašizam, nema nikakve sumnje… To se sada radi jedino u Crnoj Gori. Nigde drugo u Evropi nema povratka fašističkim metodama. Ovde im se uporno vraćaju, pokazali su to i odnosom prema Kosovu. Nastavili su da rade ono što su Musolini i Hitler tamo uradili… odričući se kralja Nikole i onih koji su svoj život žrtvovali za oslobodjenje Kosova od turske okupacije“, rekao je on.

(Beta)

