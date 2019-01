Analitičari: Snimak sporan, protesti generisani i iz Sarajeva

BEOGRAD – Aleksandar Vranješ sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci i politikolog iz Beograda Aleksandar Pavić smatraju da snimak navodnog razgovora Milorada Dodika i patologa Željka Karana, koji je objavila majka tragično stradalog Davida Dragičevića, nije verodostojan, te da je u funkciji politizovanja jedne porodične tragedije.

Majka Davida Dragičevića, Suzana Radanović, objavila je snimak u kome navodno telefonski razgovaraju Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i patolog iz Banjaluke Željko Karan o slučaju ubijenog Davida Dragičevića, a VRanješ i Pavić za Prvu televiziju su ukazali da se ne zna zasigurno da li zaista razgovaraju Dodik i Karan.

Takođe, smatraju da se protesti u Banjaluci dobrim delom generišu iz Sarajeva, sa ciljem da se i u Bosni i Hercegovini Srbi predstave kao remetilački faktor, iako je RS stabilna, a stvarne probleme i posebno problem nefunkcionalne države ima Bosna i Hercegovina.

Za profesora Vranješa snimak koji je objavila Radanovićeva, u kome se navodno čuje da Karan pita Dodika da li je svemu (slučaju Dragičević) došao kraj, nije kredibilan dokaz, već „artefakt“ društvenih mreža, koji „služi da se na dnevnom nivou polemiše u onlajn sferi“.

„Čujemo nekakav tonski zapis, nekakav muški glas za koji se tvrdi da je patolog Željko Karan, smatra se po načinu oslovljavanja da razgovara sa Dodikom. U eri mnogih lažnih vesti zašto i to ne bi bilo podmetnuto“, kaže Vranješ.

Prema njegovim rečima većina stvari o ubistvu Dragičevića i protestima „Pravda za Davida“ generiše se na društvenim mrežama, uz veliki broj netačnih informacija zbog čega je, kaže, teško analizirati šta se zaista dešava i šta je istina.

Kaže da su protesti u Banjaluci pod nazivom „Pravda za Davida“ višeslojni i da se taj pokret u proteklih 300 dana transformisao iz ’empatijskog’ u politički.

„S jedne strane je tragedija mladića, porodica je opravdano izašla na ulicu da iskaže žalost i pozove javnost da se izvrši pritisak na pravosuđe da se utvrdi ko je izvršio ubistvo. To je legitimno, ali u ovih 300 dana taj pokret je doživeo transformacije“, ocenjuje Vranješ i dodaje da pokret trenutno u ‘anarhofazi’ u kojoj se treba obračunavati sa institucijama.

Na pitanje da li bi se trenutni problemi u Banjaluci završili kada bi se izašlo sa imenom ubice, Vranješ kaže da je to apsolutni prioritet i da to nikom nije veći interes nego institucijama Republike Srpske, ali ukazuje da je pravosuđe uređeno na nivou BiH, a ne Republike Srpske.

Podseća da je hrvatski advokat Ante Nobilo, koji je u početku zastupao porodicu ubijenog mladića, napustio advokatski tim Dragičevića i izjavio da se ne mogu dokazati priče koje su stvorene u javnosti o tome da je Dragičević grupno silovan, da su ga danima tukli i zlostavljali.

„Kada je Nobilo to izjavio, optužen je od te grupe da je saučesnik u ubistvu“, naveo je Vranješ i dodao da je stvorena kakofonija različitih teorija zavera i filmskih scenarija o umešanosti policije u ubistvo mladića.

„Advokat Nobilo je rekao da to nije realno, kao i da mladić jeste ubijen. Postoje pomaci u istrazi koji upućuju na to ko je ubio Dragičevića i to je pravac u kome treba ići“, smatra Vranješ.

On smatra da slučaj još uvek nije rešen, jer je Tužilaštvo rezultat nametanja pravosuđa na nivou BiH i oduzimanja ingerencija Republike Srpske kao posledice nepoštovanja Dejtonskog sporazuma.

„Da se poštovao Dejton, Tužilaštvo bi bilo pod ingerencijama Republike Srpske i danas bi se znalo ko je krivac za ubistvo“, uveren je Vranješ.

On smatra da postoji osnovana sumnja da su se u slučaj umešale strane ambasade u Sarajevu i da namerno koče Tužilaštvo da iznese optužnicu da bi se, kako kaže, stvorila neizvesnost koja traje deset meseci i da bi se politizovao ceo slučaj.

Politikog Aleksandar Pavić ukazuje da nije prvi put da se spominje prisluškivanje Milorada Dodika koji je, kaže, prošle godine i sam govorio o tome da ga prisluškuju.

„Ako ovo jeste Dodik, što ne znamo, pitanje je ko ga je prisluškivao i s kojim pravom i ko je dostavio snimak majci, ako je verodostojan“, kaže Pavić.

Vranješ ukazuje na još jednu dimenziju – umešanost stranih faktora i političkih partija u ceo slučaj.

„Nije slučajno podmetnuta informacija da su na trg izašli policajci iz Srbije da tuku narod, neko želi da uveže Srbiju i Republiku Srpske, upućene su negativne poruke prema MUP-u Republike Srpske, koji je najvažniji stub Republike Srpske i koji štiti ne samo usatvni poredak nego i narod“, kaže Vranješ.

Pavić primećuje i da se problematizuje Republika Srpska, a da se govori da je problem u Federaciji BiH u kojoj, kaže, ne može da se konstituiše vlast i u kojoj Muslimani i Hrvati godinama ne mogu godinama da regulišu svoje odnose.

(Tanjug)