Andrija Mandić: Skupština ima većinu za obaranje Vlade Crne Gore

„Tu većinu čini kompletna opozicija, plus poslanici stranke Dritana Abazovića i to će se danas desiti. Kakva će situacija biti posle toga teško je reći, jer nas posle pada vlade čekaju razgovori kako da se dođe do vanrednih parlamentarnih izbora i kako da se građani slobodno izjasne koga žele da vlada Crnom Gorom“, rekao je Mandić za TV Pink neposredno uoči današnje dve sednice parlamenta.

Dodao je da on nema nikakvu dilemu da će se volja koja je iskazana na izborima 30. avgusta 2020. opet ispoljiti.

Foto/Tanjug video, arhiva

(Tanjug)

