Bečić: Mini Šengen dobar ako doprinosi jačanju regionalne saradnje

PODGORICA – Predsednik Skupšine Crne Gore Aleksa Bečić izjavio je danas da je inicijativa „mini Šengen“ dobrodošla, ako je, kako je kazao, u funkciji jačanja regionalne saradnje i jačanja puta ka EU.

„Ako je ta inicijativa zamena za EU onda je to diskutabilno i zahteva analizu sa više aspekata“, rekao je Bečić u Podgorici na 10. To Be Secure (2BS) Forum, koji organizuje Atlantski savez (ASCG).

Istakao je da su Sporazumom, koji su potpisale koalicije na vlasti, potvrdili da nemaju nameru da menjaju spoljno-politički kurs zemlje.

Ocenio je da su poslednjih nekoliko meseci bili istorijski za Crnu Goru.

“Rezultati parlamentarnih izbora su bili istorijski jer smo prvi put u višepartijskom sistemu imali smenu vlasti”, kazao je Bečić i dodao da će nova vlast implementirati sve međunarodne obaveze i biće pravi NATO partner.

Nova vlast će, istakao je, graditi Crnu Goru kao uspešnu prozapadno orijentisanu državu.

Lično je, kazao je, protiv bilo kakvih desničarskih aktivnosti i veruje u promene.

(Tanjug)

