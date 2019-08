BIH: Vigemark predložie održavanje prevremenih izbora

SARAJEVO – Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunar Vigemark predložio je razmatranje mogućnosti održavanja vanrednih izbora, ukoliko vlast u BiH ne bude formirana, te poručio da ako prevremeni izbori mogu da budu raspisani na tzv. Kosovu, mogu, kaže, i u BiH.

Vigemark, koji uskoro odlazi sa te dužnosti, smatra da je važno naći način da se sprovede sporazum lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a do 5. septembra.

„To nije nemoguće uz dobru volju, ali ako će neko stalno da osporava i preispituje da li su to dobre ili loše namere…. Pustiti možda Predsedništvo BiH da odigra svoju ulogu, a to podrazumeva imenovanje, već je završen proces provere kandidata“, rekao je Vigemark za sarajevski „Dnevni avaz“.

Prema njegovim rečima, naredni korak je da postignu saglasnot i upute ime mandatara Parlamentarnoj skupštini BiH, može se u Parlamentu raspravljati, a postoji i mogućnost da se traži ponavljanje procesa.

„Vi ovde nemate priliku vanrednih izbora, ja pretpostavljam da u većini zemalja, ako se ne postignu sporazumi, to urade. I ako ja mogu dati preporuku, to bi bilo to. Iscrpili ste mandat ranijeg saziva, ne sprovode se izborni rezultati, zemlja je u zastoju. Čak i na Kosovu imate nove izbore. Ako može Kosovo, mislim da može i BiH“, rekao je Vigemar.

(Tanjug)