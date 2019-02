Bihać: 500% više ilegalnih prelazaka granice, vraćaju ih u SRB

SARAJEVO – Prema Nacrtu izveštaja o radu Granične policije BiH, u 2018. godini je zabeleženo oko 500 odsto više ilegalnih prelaza granice BiH u odnosu na 2017, a stručnjaci očekuju da će se u narednom periodu taj broj i povećati, kao i da će BiH biti ključna ruta za prolazak ilegalnih migranta, navode banjalučke „Nezavisne novine“.

Kako se navodi, u toku 2018. otkriveno 4 489 lica što je za 3 723 osobe više nego prethodne godine kada ih je bilo 766.

„Dolazak i prolazak ilegalnih migranata kroz BiH nije stao i to je ruta koja je aktivna i danas. Očekujem da će se broj povećati i da će on u prolećnim danima biti veći nego što je bio u proleće prošle godine. To je nešto na šta ukazuju svi pokazatelji koje mi imamo. Ruta ovde ostaje aktivna i očekujem da će biti jedna od ključnih za prelazak i prolazak migranata u EU“, kazao je ovom listu zamenik ministra bezbednosti BiH Mijo Krešić.

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić kazao je da se na graničnim prelazima s toplijim danima očekuje složenija situacija po pitanju situacije s migrantima.

„Ono što je izvesno jeste da složeniju situaciju očekujemo s toplijim danima, jer u Grčku kontinuirano pristižu novi migranti, ali preuranjeno je govoriti o broju ilegalnih migranata na granici BiH“, kazao je Galić za „Nezavisne“.

Kako je navedeno u Nacrtu izveštaja o radu Granične policije BiH, u skladu s potpisanim Međunarodnim sporazumima o readmisiji – admisiji lica u 2018. godini prihvaćeno je za oko 137 odsto više stranih državljana u odnosu na 2017. godinu.

„Po sporazumu s Hrvatskom prihvaćeno je 695 stranih državljana i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo jedan državljan Sirije“, stoji u nacrtu.

Kako je rečeno, iz BiH je izvršena readmisija 984 strana državljana, što je za skoro 80 odsto više nego 2017, a najveći broj stranaca je predat Srbiji i Crnoj Gori.

(Tanjug)