Bogićević jednoglasno izabran za gradonačelnika Sarajeva, čeka se njegova odluka

Bogić Bogićević, nekada visoki funkcioner iz BiH u bivšoj SFRJ, jednoglasno je danas izabran za gradonačelnika Sarajeva.

Bogićević je bio jedini kandidat.

This is Bogić Bogićević. Many Balkan people know this name. Right now, the local election winners are trying to persuade him to accept the office of the Mayor of #Sarajevo. If Mr Bogićević says yes, #Bosnia-Herzeg.'s capital will have the coolest mayor on Earth. #noexaggerating pic.twitter.com/eNaUczhufJ

— Nedad Memić (@NedadMemic) November 16, 2020