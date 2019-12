Bošković: Ne verujem u trku u naoružanju u regionu

PODGORICA – Ministar odbrane Crne Gore, Predrag Bošković, izjavio je da ne veruje u priču da u regionu postoji trka u naoružanju, uprkos činjenici da, kako kaže, susedi ozbiljno modernizuju vojne kapacitete.

Bošković je u intervjuu za podgoričku Pobjedu, rekao da prati šta zemlje u okruženju rade u pogledu modernizacije vojske, ali je to, kako kaže, rezultat odgovornog posla kojim se bave.

Nedavno je u Izraelu potpisan ugovor o nadogradnji oklopnih vozila vredan 35 miliona dolara. Pre toga, ugovor o nabavci tih vozila sa američkom Oškoš kompanijom vredan 35 miliona eura.

„Ugovor sa Izraelcima vrijedan je 31,6 miliona evra. Važno je da je finansiranje od države Izrael. Računamo da u roku od mesec dana, od dolaska vozila u Crnu Goru, da se završi instalacija njihovih borbenih stanica. Ta instalacija će odložiti operativnu upotrebu za samo mesec dana“, naveo je Bošković.

Crna Gora, kaže, sve to radi zbog nacionalnih prioriteta.

„Imamo obaveze kao članica NATO, ali uvek se prvo rukovodimo nacionalnim potrebama, nacionalnim prioritetima i to usaglašavamo sa NATO kroz definisanje ciljeva sposobnosti. Ova vozila će se koristiti u Crnoj Gori za potrebe njene odbrane i bezbednosti. U slučaju potrebe za misije i vojne vežbe, ova vozila će ići i preko granice. To je višestruka upotreba i ne bih se ograničavao samo na to, da je to zbog kolektivnog sistema bezbednosti, već pre svega zbog nacionalnog interesa“, zaključio je Bošković, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)