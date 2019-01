Bošnjački političari: Dan RS se ne može nametati Bošnjacima

BANJALUKA – Povodom obeležavanja Dana Republike Srpske, bošnjački političari ističu da je Ustavni sud BiH taj dan proglasio neustavnim i poručuju da se Bošnjacima ne može nametati da slave 9. januar.

Kako su rekli za pojedine medije u BiH, za Bošnjake je 9. januar „dan koji je označio početak agresije na BiH i još jedan pokazatelj lošeg položaja nesrpskog stanovništva“ u RS.

Za njih je, navodi bosanski sajt Kliks.ba, sporno to što je odluka o obeležavanju Dana RS doneta bez, kako tvrde, uvažavanja druga dva konstitutivna naroda i što je istog dana krsna slava RS.

Potpredsedavajući Veća naroda RS iz reda bošnjačkog naroda Dževad Mahmutović uveren je da se jednog dana 9. januar neće obiležavati u RS.

„Trenutno Bošnjaci nemaju način da to ospore, ali se nadamo da će u tom bosanskohercegovačkom entitetu doći neki novi `vetrovi` koji će početi da uvažavaju činjenicu da na tom prostoru živi oko 20 odsto ljudi koji ne osećaju taj 9. januar svojim praznikom“, rekao je Mahmutović.

On je za agenciju Fena rekao da 9. januar ne može da predstavlja zajedničko sećanje i istoriju svih konstitutivnih naroda koji žive u RS.

Stoga, smatra on, taj datum ne može se nametati kao „dan RS-a“. „To je silovanje i Ustava i zakona i svega što podrazumeva demokratski svet i ljudska prava osoba koje takođe žive na području entiteta RS“, rekao je Mahmutović.

Mahmutović je dodao da je jednonacionalna skupina ljudi 9. januara 1992. jednostrano donela „Deklaraciju o formiranju Republike srpskog naroda u BiH“, nakon čega je u maju usledila i „Odluka o strateškim ciljevima srpskog naroda u BiH“ koja je, kako tvrdi, „proizvela i agresiju i genocid u BiH“.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Alija Tabaković rekao je za Kliks.ba da Bošnjaci nikada neće prihvatiti 9. januar kao Dan RS.

On je dodao da Bošnjaci nemaju ništa protiv da postoji dan koji bi se slavio u ovom entitetu, ali je rekao da to treba da bude dan koji bi usaglasila sva tri naroda.

Tabaković smatra da je reč o još jednom pokušaju ponižavanja Bošnjaka i drugih naroda u RS-u.

„To je ujedno i sve veći pritisak na psihološko stanje Bošnjaka kako bi prihvatili ono što im drugi nameću. Sve su češće izjave da svi građani obiležavaju Dan RS, a za nas 9. januar nije ništa drugo nego početak agresije, koji će kasnije rezultirati genocidom u Srebrenici“, rekao je Tabaković.

Slično mišljenje deli i bivši gradonačelnik Srebrenice Ćamil Duraković, koji smatra da bi Tužilaštvo BiH trebalo da se pozabavi obeležavanjem 9. januara kao Dana RS.

„Ne znam do kada će ovakva nepravda i stanje biti, ali mi to ne možemo da menjamo, iako nas nekad optužuju zato što nam je ovde loše. Bošnjak je u RS-u kriv za sve, niko ne razume prilike i u kakvim uslovima živimo. Mi smo ničiji, Sarajevo nas ne smatra svojim, a Banjalika nas ne želi. Ovde drugi ne postoje, ali moraju da žive jer su s ovih prostora i ovde ih veže sve, od predaka do imovine“, tvrdi Duraković.

Oglasilo se i Veće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) koje je saopštilo da, pored činjenice da je 9. januar odlukom Ustavnog suda BiH proglašen neustavnim praznikom, „postoji još niz činjenica i argumenata zbog čega se ovaj datum ne može i ne treba obiležavati kao dan entiteta RS“.

„Sasvim je jasno da se 9. januar ne može obiležavati kao Dan entiteta RS, jer je 9. januara 1992. godine ‘uspostavljena’ paradržava Srpska Republika BiH u sastavu SRJ, dok je entitet RS svoj administrativni naziv u sastavu BiH ostvario koncem 1995. godine, potpisivanjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH“, navodi se u saopštenju.

Uz to, kako se ističe, RS je entitet ravnopravnih građana i naroda, a ne entitet samo srpskog naroda.

VKBI smatra da se srpske političke strukture RS-a kreću u pogrešnom smeru i da 24 godine od uspostavljanja mira u BiH „sipaju so na ranu žrtvama genocida i najtežih oblika zločina protiv čovcečnosti i međunarodnog prava“.

„Istom stranputicom ide aktuelno rukovodstvo Srbije, koje najavljuje posetu proslavi 9. januara u Banjaluci. Ovakvim potezima destabilizuje se BiH, ponižavaju žrtve genocida i zločina protiv čovečnosti, i ne doprinosi pozitivnim procesima integracije bosanskohercegovačkog društva“, tvrdi VKBI.

VKBI, takođe, tvrdi da je „evidentno da se ovakvim proslavama šalje jasna poruka da velikosrpski projekat još živi u vladajućim elitama Srbije i entiteta RS“.

