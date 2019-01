Brojke sve govore: Crna Gora više plaća Islamsku zajednicu i Miraša od SPC

Država Crna Gora je prošle godine na ime pomoći verskim zajednicama najviše izdvojila za Islamsku zajednicu, dok je nevladina organizacija Crnogorska pravoslavna crkva dobila više od Srpske pravoslavne crkve. Pomoć verskim zajednicama se opredeljuje po ličnom nahođenju i kako je kome ćef, kaže dr Velibor Džomić iz Mitropolije crnogorsko-primorske.

Od 200.000 evra, koliko je budžetom Ministarstva za ljudska i manjinska prava opredeljeno za pomoć verskim zajednicama u Crnoj Gori, Islamskoj zajednici u Crnoj Gori pripalo je oko 54.000 evra. Za CPC je izdvojeno gotovo 50.500 evra, a za SPC oko 40.000 evra. Katoličkoj crkvi pripalo je 36.215 evra, a Jevrejskoj zajednici Crne Gore 19.500 evra, prenose crnogorski mediji.

Osim paradoksa da država u većinski pravoslavnoj zemlji najviše novčano i logistički pomaže Islamsku versku zajednicu, na sceni je i drugi paradoks, pa činjenica da se tzv. Crnogorska pravoslavna crkva takođe dominantno finansira od novca poreskih obveznika, po mnogima tu organizaciju suštinski čini vladinom, a nikako nevladinom organizacijom.

Koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske dr Velibor Džomić ističe u izjavi za Sputnjik da on već godinama ukazuje na činjenicu da se novčani iznos koji Vlada Crne Gore opredeljuje za pomoć verskim zajednicama vrši „nezakonito i diskriminatorno“.

Otac Džomić dodaje da u ovom slučaju ne postoji pravilnik o raspodeli te vrste novčane pomoći, već „nekakav akt, koji je zapravo nepostojeći akt u odnosu na pravni poredak u Crnoj Gori i koji se zove ’kriterijum‘“.

„A u tom ’kriterijumu‘ nema nijednog kriterijuma na osnovu koga bi se utvrđivalo koliko će se sredstava opredeliti određenim verskim zajednicama u Crnoj Gori. Upravo takva jedna mogućnost stvara prostor za brojne zloupotrebe službenih ovlašćenja i za sprovođenje određenih političkih stavova i slanje određenih političkih poruka kroz takvo diskriminatorno postupanje“, kaže Džomić za Sputnjik.

Sagovornik „Sputnjika“ smatra da je i činjenica što je najviše novca država opredelila Islamskoj zajednici u Crnoj Gori takođe veoma indikativna.

„To što je dato najviše novca Islamskoj zajednici nemam nikakav dokaz, ali sklon sam da tumačim to ličnim opredeljenjem i hirom ministra Zenke, koji je po svom javnom priznanju pripadnik islamske vere, što ja poštujem i uvažavam i što za sebe govori da upražnjava verske obrede, što takođe pozdravljam.“

„Međutim, to nije njegova privatna imovina i to nisu njegova privatna novčana sredstva, to su sredstva svih građana Crne Gore, poreskih obveznika i mislim da nije dobro za sam društveni ambijent u Crnoj Gori da se na taj način postupa“, kaže otac Džomić.

Sa druge strane, on podseća da su u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj ranijih godina redovno vršili uvide u raspodele novčanih sredstava države za verske zajednice, te da su tamo doslovce „nalazili sve i svašta“.

„Čak sam nalazio da recimo Mirašu Dedeiću, anatemisanom i prokletstvu predatom bivšem svešteniku, plaćaju i ’total televiziju‘ i pakete za internet“, kaže Džomić, dodajući da nisu tačni ni navodi medija da je SPC prošle godine dobila oko 40.000 evra, već da je taj iznos neuporedivo manji.

„Ono što je apsurdno u svemu tome, jeste da je Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, kao crkvi koja ima najviše verskih objekata, sveštenika, monaha, veroučitelja, verskih službenika, horova itd, opredeljeno 2.842 evra od tih 200 hiljada, što je 1,8 odsto od ukupnog iznosa, a što je slanje jedne vrlo opasne poruke koju je poslao ministar Zenka, koji je tokom prethodnih meseci baratao sa brojnim neistinitim, lažljivim i klevetničkim izjavama protiv Srpske pravoslavne crkve, a posebno protiv Mitropolije crnogorsko-primorske“, kaže Džomić.

„Dovoljno je da kažem da otkako je on ministar, da nijednom nije organizovao bilo kakav susret niti sastanak po bilo kom osnovu. Odbijen je čak i zahtev Mitropolije za obnovu crkve Svetog Đorđa u Erakovićima na Njegušima. Podsetiću, to je crkva čiji je ktitor Tomo Petrović Njegoš, otac Petra Dugog Petrovića Njegoša. Ni to nije podržao“, napominje Džomić.

Sa druge strane, otac Džomić ističe da ministar Mehmed Zenka, koji dolazi iz redova Demokratske unije Albanaca (DUA), partije čiji je bivši predsednik Ferhat Dinoša, sada ambasador Crne Gore u Prištini, uporno lažno ukazuje kako SPC odbija saradnju sa Ministarstvom po bilo kom osnovu, na šta je Mitropolija nedavno reagovala saopštenjem u kojem je objašnjeno da je u pitanju „gruba neistina“.

Uz ocenu da je ministar Zenka sklon lažima i podmetanjima na račun pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Džomić zaključuje da je jedini način da se izađe iz trenutne neregularne situacije taj da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava konačno uđe u zakonite tokove postupanja. Kako ističe, treba pristupiti donošenju pravilnika, koji će jasno definisati kriterijume dodele sredstava, „a ne da se novac iz budžeta deli po ličnom nahođenju i kako je kome ćef“. „Kriterijumi moraju da budu jasni i ja se nadam da će najnovija gužva i galama oko ovog pitanja zavrediti pažnju i premijera Markovića da se ovim pitanjem pozabavi“, jasan je Džomić.

(Sputnjik)