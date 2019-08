Budite spremni: gužve na putevima uz čekanje na granicama

Vozače na putevima u Srbiji danas očekuje pojačan saobraćaj, a moguća su i duža čekanja na pojedinim graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), prenosi Beta.

Zbog radova na autoputu kroz Beograd, od Konjarnika do skretanja za Novi Sad do 5. avgusta od 22 časa do 6.00 ujutru privremeno će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka.

Danas do 19.00 zbog radova na autoputu od Ćuprije do Jagodine u smeru ka Beogradu saobraćaj će se odvijati krajnjom levom (preticajnom) i srednjom (voznom) trakom.

U toku su radovi i na deonici autoputa kod graničnog prelaza Kuzmin, a saobraćaj će se u smeru ka Beogradu odvijati dvosmerno.

Od petlje Kuzmin do petlje Sremska Mitrovica saobraćaj iz pravca graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu biće preusmeren preko postojećih službenih prolaza dvosmerno na pravcu Beograd – Batrovci.

Na autoputu između Takova i Preljine za saobraćaj u oba smera biće zatvorena preticajna traka.

Zbog radova kod Paraćina na autoputu Niš – Beograd za saobraćaj je zatvorena leva strana autoputa u smeru ka Beogradu. Iz pravca Niša vozači se preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera, koja vodi iz pravca Beograda.

Ujedno je zatvoreno i isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz pravca Niša, zbog čega se vozači za ove gradove upućuju na alternativne najbliže petlje.

Prema poslednjim informacijama dobijenih od JP „Putevi Srbije” na naplatnim rampama nema čekanja, a po podacima policije na graničnom prelazu Gostun putnički automobili čekaju 60 minuta.

Teretna vozila na Horgošu čekaju 90 minuta, na Kelebiji 180 minuta, na Batrovcima oko pet sati, dok se na prelazu Šid čeka 120 minuta.

(Beta)