Budućnost duela Srba i Hrvata: Kad se prežive pločice u glavu, posle je lakše…

Ukoliko ostane na snazi odluka srpskih vaterpolo klubova da će utakmice sa klubovima iz Splita igrati 200 kilometara daleko od tog grada, kao i stav Hrvatskog saveza da onda nema uslova za odigravanje utakmica, regionalna liga će „pući po šavovima“, kaže za Sputnjik dugogodišnji sportski novinar Aleksandar Ostojić.

U tom slučaju, vaterpolo i u Srbiji i u Hrvatskoj izgubio bi mnogo, smatra sagovornik Sputnjika.

„Pretrpeo je vaterpolo ogroman udarac u Splitu, a pogotovo će izgubiti ako se ta liga rasturi. Jedino nam ostaje nada da ako se prekine takmičenje ove godine, da će se nastaviti sledeće. Kao što u košarci postoji regionalna liga koja već skoro 20 godina funkcioniše gotovo bez ikakvih problema, tako bi isto trebalo da bude u vaterpolu“, kaže Ostojić.

Ukoliko oba saveza ostanu pri sadašnjem stavu, direktorijum regionalne lige moraće da proglasi da su srpski klubovi istupili iz takmičenja, smatra sagovornik „Sputnjika“.

„Izgubili bismo time, jer naši klubovi ne bi došli u situaciju da se bore za evropske kupove sledeće godine. Naš vaterpolo je ionako u teškim finansijskim uslovima, zna se vrlo dobro u kakvim dugovima grcaju i Zvezda i Partizan. Nisu to neki astronomski dugovi, sa 50 do 100.000 evra oni bi zatvorili celu takmičarsku godinu. Međutim, nemaju ni to. U tom slučaju će otići sve ono što valja iz našeg vaterpola u neke strane klubove i neće biti iduće godine evropskih takmičenja“, kaže Ostojić.

Kad je reč o bezbednosti sportista u regionalnim ligama, Ostojić kaže da je iskustvo košarkaške lige takvo da izgleda da moraju da se prođu neke početne faze u kojima ima i ružnog skandiranja i nasilja na tribinama.

„Ja sam doživeo u Zagrebu na utakmici Cibona—Partizan da nas gađaju keramičkim pločicama koje su iščupali iz toaleta iz dvorane. Jedva smo živu glavu izvukli, ali to se posle godinu-dve amortizovalo, smirilo. Nažalost, izgleda da ta faza mora da se prođe da bi takmičenje kasnije postalo interesantno onima koji zaista vole da gledaju sport, a da divljaci, huligani i kreteni dignu ruke od sporta i da se okrenu drugim aktivnostima“, kaže Ostojić.

On smatra da je ovo suviše mali region da bi svako imao svoje takmičenje u vaterpolu i košarci i da će i u fudbalu morati kad-tad da se pokrene regionalna liga, jer finansijski i komercijalno nisu održiva domaća prvenstva.

Problemi sa fudbalskim huliganima u potencijalnoj regionalnoj ligi bi se „vrlo lako regulisali“.

Ostojić podseća da je prošle godine Partizan igrao protiv albanskog kluba i u Beogradu i u Albaniji utakmicu Lige Evrope. Dogovor je bio da navijači ne idu na gostovanja, a policija je dobro obezbeđivala i utakmice i fudbalere i sve je prošlo bez ikakvih problema.

„Kad se napravi takav dogovor i kad policija preuzme svoj deo posla, sve može da se organizuje vrlo lako. Uostalom, imali smo u Beogradu i hrvatske rukometaše i vaterpoliste i bilo je u Hrvatskoj i naših vaterpolista i rukometaša i teniseri su igrali u Splitu i nije im dlaka s glave falila. Ali je policija obavila svoj deo posla. Mislim da je u slučaju incidenta u Splitu zatajila policija“, zaključio je Ostojić.

