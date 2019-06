Cerović: SPC u CG postoji radi velike Srbije

PODGORICA – Nakon najave crnogorskog predsednika Mila Đukanovića da će se izboriti za atukefalnost nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve, oglasio se i publicista i književnik Rajko Cerivocih, koji kaže da ako Crna Gora hoće da opstane kao država, ne može da trpi sadašnji status SPC, te da je država na dobrom putu da obnovi CPC.

Komentarišući aktuelna dešavanja i odnose između nepriznate CPC, SPC i države, Cerović, u izjavi za portal CdM, kaže da se autokefalnost CPC mora obnoviti, kako bi se ispravila istorijska nepravda.

Cerović tvrdi da država dugo nije bila spremna na taj korak.

“Pojedine eparhije Srpske crkve u Crnoj Gori nemaju centar u crnogorskoj državi, nego ili u Hercegovini ili Srbiji. To je iscrtana karta velike Srbije. Srpska crkva najviše zbog toga postoji, to je njena uloga. To versko je potpuno zanemarljivo, to je politička organizacija koja želi da napravi to što Đukanović precizno kaže da je njihov plan“, poručio je Cerović.

Cerović kaže i da, ako Crna Gora hoće da opstane kao država, ne može da trpi ovakav status SPC u Crnoj Gori.

“Radi se o porobljivačkoj instituciji koja kako je stupila 1918. tako i danas radi šta hoće. Devastira nam hramove crnogorske. Pokušava da sve preinači. Crkvene objekte koje tobože kao obnavlja, zapravo preinačava, da dokaže da je ovde uvek bila SPC”, naveo je Cerović.

Prema njegovim rečima, država je na dobrom putu da obnovi CPC.

“Da se ovo dogodilo i ranije, ali dobro kaže mitropolit Mihailo, bilo bi tu haosa. Nemojte misliti da SPC neće pokušati da napravi haos. Ovo leto će biti burno. Sa autokefalnošću crkve i stavljanjem srpske crkve na njeno mesto, velikim delom je tu kraj Velike Srbije”, zaključio je Cerović.

(Tanjug)