CG: Kombi sleteo u provaliju, povređena 2 državljanina Srbije

PODGORICA – Dva državljanina Srbije povređena su kada je kombi u kojem su bili sleteo u provaliju u mestu Subadanj, na magistralnom putu Podgorica-Kolašin.

Komandir crnogorske Službe zaštite Željko Darmanović rekao je da je lociranje i izvlačenje povređenih trajalo od ponoći do sedam sati jutros.

„U ponoć su povređeni javili da je njihovo vožilo sletelo s puta, pre izlaska na magistralu i mosta Grlo. Pretarga terena, u kojoj su učestvovali pripadnici Službe spasavanja i OB Kolašin, po toj dojavi, bila je bezuspešna, pa smo tražili podršku od OKC (Operativno komunikacionog sentra). Tako je određena šira lokacija, pa smo krenuli u pretragu magistrale i u mestu Subadanj uočili tragove sletanja vozila“, kazao je Darmanović.

On je istakao da je, da bi se došlo do jednog od povređenih korišćena alpinistička oprema i da je njegovo izvlacenje trajalo do sedam sati jutros.

U akciji spasavanja učestvovalo je osam pripadnika Službe za spasavanje, prenose podgoričke Vijesti koje su objavile i fotografije akcije spasavanja.

Darmanović je istakao da su povređeni vozilima Hitne pomoći transportovani u Klinički centar Crne Gore.

