Cikotić:Nije Trebinje srpski grad

SARAJEVO – Novoimenovani ministar bezbednosti u Savetu ministara BiH Selmo Cikotić (SDA) smatra nekorektnim izjavu srpskog predsednika Aleksandra Vučića da je Trebinje srpski grad, a nekorektnim smatra i to što je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik povezao status Repubike Srpske sa kosovskim pitanjem.

Nije, kazao je, siguran da takve izjave ne ugrožavaju bezbednost BiH.

Cikotić je juče imenovan za ministra bezbednosti, umesto Fahrudina Radončića, koji je ranije ove godine podneo ostavku.

„Mislim da je vrlo nekorektno Trebinje nazvati srpskim gradom, te da se pitanje Kosova vezuje za status BiH ili RS. To nije rađeno ni onda kada su postojale i dosta direktnije mogućnosti, posebno jer ne postoji saglasnost političkih volja da se to tako tretira. Ako je to samo provokacija, mislim da neće izazvati željene efekte“, rekao je Cikotić za sarajevski portal Klix.

Osetljivo pitanje angažovanja vojske na granici BiH Cikotić sagledava u kontekstu ograničenog broja vojnika, mnogih aktivnosti čak i širom sveta u sklopu mirovnih misija.

„Postoji procena, da bi se kontrola naše istočne granice dovela na potreban nivo, trebalo bi angažovati 1. 200 graničnih policajaca. Mislim da je bolje razmišljati kako povećati kapacitet Granične policije i garantujem viši stepen sigurnosti, nego da se ide u pravcu nekih rešenja koja su upitna“, kaže Cikotić.

(Tanjug)

