Crkva/džamija u Jajcu postala predmet svađe

JAJCE – Crkva sv. Marije sa Zvonikom sv. Luke ili Sultan Sulejmanova džamija, poznatija kao Fethija džamija je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji je posvađao dve strane u Jajcu – dok jedni tvrde da je vakufska imovina, drugi odbijaju to da prihvate i ne daju ključeve.

Objekt koji je izgrađen u 13. veku kao Crkva sv. Marije odlukom osmanskih vlasti 1528. godine pretvoren je u Sultan Sulejmanovu džamiju i kao džamija je korišćen do 1832. godine kada je stradao u požaru i do danas nije renoviran niti korišćen kao verski objekt, prenosi Klix navodeći da je tada objekat dobio kategoriju vakufa čime je automatski postao vlasništvo Islamske zajednice.

Direktor Javne ustanove Agencija za kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Anto Brtan rekao je da o spomeniku niko nije vodio brigu, a da je osnivanjem ove ustanove ovaj nacionalni spomenik, kao i drugih 29, stavljen pod nadzor javne institucije.

Prema njegovim rečima, od završetka rata pa do kraja 2018. godine nijedna od verskih zajednica nije pokazivala nikakav interes za sudbinu ovog nacionalnog spomenika sve do kraja 2018. godine, kada je na adresu agencije stigao dopis Islamske zajednice u kojem se ultimativno traži predaja ključeva nacionalnog spomenika.

On je podsetio i da je 1. novembra kada se obeležava praznik Svi sveti zapalila sveće oko tog nacionalnog spomenika, jer niko nije mogao da uđe unutar zidina, ybog čega je negodovala Islamska zajednica.

„Pretpostavljam da bi to mogao biti jedan od razloga potenciranja problema u vezi s upravljanjem ovim nacionalnim spomenikom“, kazao je Brtan.

On je dodao da je u otvorenom pismu jasno kazao da je Islamska zajednica u BiH mogla da uputi zahtev za predaju ključeva crkve/džamije u periodu od 2007. do 2018. kada je na čelu agencije bio Bošnjak, zbog čega ističe da se sada može steći utisak da je njihov zahtev motivisan njegovom nacionalnošću, ali da on lično ne misli da je tako.

U Medžlisu Islamske zajednice Jajce smatraju da agencija bespravno upravlja ovim objektom i da su krajem novembra prošle godine predali zahtev za vraćanje u posed i upravljanje predmetnim nekretninama.

Oni navode da je načelnik 5. decembra konstatovao da je MIZ Jajce vlasnik i da je pravo medžlisa da upravlja svojom imovinom, a pošto to nije učinjeno podneta je tužba protiv agencije.

