Crna statistika o ključnom problemu Crne Gore

Crna Gora posljednjih godina ima izražen trend rasta broja stanovnika starijih od 65 godina, dok prirodni priraštaj pada iz godine u godinu.

Prema analizi koju je uradila konsultantska kuća „Fideliti“ iz Podgorice, 2006. bilo je 78.298 crnogorskih građana koji su stariji od 65 godina ili 12,77 odsto ukupnog broja stanovnika, dok je 2019. godine taj broj porastao na 94.314 ili 15,16 odsto ukupnog broja stanovnika.

Osim okolnosti da je na globalnom planu došlo do produžetka životnog vijeka, pa tako i u Crnoj Gori, činjenica je i takođe da se u Crnoj Gori rađa sve manje beba, dok su procjene da oko 125.000 mladih želi da ode iz države.

Prema zvaničnim podacima Uprave za statistiku, u Crnoj Gori je prošle godine negativan prirodni priraštaj zabilježen u čak 15 opština i to uglavnom u gradovima na sjeveru države. Lani je rođeno 7.260 beba, a preminule su 6.494 osobe. To znači da je na državnom nivou prirodni priraštaj pozitivan i iznosi 766, ali je to najmanje povećanje broja stanovnika u Crnoj Gori u istoriji.

Naime, prirodni priraštaj u Crnoj Gori je poslednjih godina u permanentnom padu, pa je tako 2017. iznosio 909, godinu dana ranije 1.105, 2015. godine 1.057, 2014. godine 1.515, a 2013. je iznosio 1.558. Ono što je posebno alarmantno jeste da je Crna Gora od 2017. godine ušla u ciklus u kojem je prirodni priraštaj konstantno ispod hiljadu stanovnika godišnje, i iz godine u godinu je sve manji.

Kritično u 16 opština

Koliko su se stvari promijenile u poslednjih tridesetak godina vjerovatno najbolje ilustruje podatak da je prirodni priraštaj 1991. godine iznosio 5.636, što je sedam puta više nego 2018. godine. Da stvar bude gora, pojedine crnogorske opštine su suočene sa izumiranjem stanovništva. Tako je negativan prirodni priraštaj 2013. zabilježen u osam opština, 2014. godine takva situacija je bila u deset lokalnih uprava, 2015. u 12, a 2016. i 2017. u po 13 opština.

Ove godine negativan trend je samo nastavljen, jer je prema podacima Uprave za statistiku u maju bijela kuga harala u čak 16 opština u Crnoj Gori: Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Danilovgradu, Gusinju, Herceg Novom, Kolašinu, Mojkovcu, Nikšiću, Plužinama, Plavu, Pljevljima, Šavniku, Ulcinju i Žabljaku.

Crnoj statistici tu nije kraj jer je od početka tekuće godine broj umrlih za 125 veći od rođenih. Naime, od januara do kraja maja rođeno je 2.713 beba, a preminulo je čak 2.838 lica.

U periodu od 2013. do 2017. rekordan godišnji broj živorođene djece, njih 7.569, zabilježen je 2016. godine. Dosadašnji rekord kada je u pitanju najmanji broj živorođene djece držala je 2015. godina, kada je rođeno 7.386 djece, ali joj je 2018. preuzela tu neslavnu titulu sa svega 6.669 beba.

U 2017. godini umrla su 6.523 lica, što je maksimum u poslednjih šest godina. Najveći prirodni priraštaj u poslednjih šest godina zabilježen je 2013. i iznosi 1.558.

Kada govorimo o negativnim rekordima, najmanji prirodni priraštaj je zabilježen 2017. godine i to svega 909. Međutim, tokom 2018. došlo je do novog pada i sada trenutno statistika pokazuje da je 2018. godina istorijskog minimuma kada je u pitanju natalitet, jer je cifra umrlih za svega 797 manja od broja rođenih.

Pesimistične prognoze UN

Prema ranijoj analizi Ujedinjenih nacija, u Crnoj Gori će 2100. godine živjeti svega 437.000 ljudi, od čega 49,4 odsto lica starijih od 60 godina. Crnogorska populacija će, kako prognozira UN, iz dekade u dekadu biti sve starija. I dok je danas prosječna starost crnogorskog građanina oko 38 godina, ona će 2100. godine iznositi 48 godina i sedam mjeseci.

Kako pokazuje analiza UN, 2015. godine u Crnoj Gori je bilo 18,7 odsto osoba mlađih od 14 godina, 61,1 odsto osoba između 15 i 59 godina i 20,3 odsto osoba preko 60 godina. Procenat ljudi od preko 80 godina iznosi 2,8 odsto. Kako predviđa UN, od 2050. godine broj osoba mlađih od 14 godina u Crnoj Gori pašće na 14,9 odsto, broj osoba od 15 do 59 godina na 54,6 odsto, a broj stanovnika koji imaju preko 60 godina porašće na čak 30,5 odsto. Broj ljudi starijih od 80 godina 2050. će iznositi 6,6 odsto ukupnog broja stanovnika.

(Sputnjik)