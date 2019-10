Crnogorski premijer: Amfilohija ćemo dovesti poznaniju prava

Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je večeras da Mitropolija crnogorsko primorska i mitropolit Amfilohije ne poštuju zakone Crne Gore ali da će ih država, silom zakona „sve dovesti poznaniji prava“, kao i da će u slučaju da Kosovo ponovo otvori pitanje demarkacije Crna Gora beskompromisno braniti svoje interese.

Marković je u intervjuu za RTCG rekao i da će Vlada Crne Gore, još neko kratko vreme nastaviti razgovore o Zakonu o slobodi veroispovesti, a ako ne bude saglasnosti, zakon će predložiti Skupštini.

„Onda ćemo silom zakona dovesti poznaniji prava (poznavanju prava) sve u Crnoj Gori, pa i MCP“, poručio je Marković.

Crnogorski premijer nedavno se sastao sa mitroplitom Amfilohijem, ali kako dodaje, taj sastanak nije bio korak ka usaglašavnju stavova o Zakonu o slobodi veroispovesti.

On je ponovio stav da je Vlada pripremila dobar zakon i dodao da najviše otvorenih pitanja i neslaganja ima sa MCP.

„Ja sa mitropolitom uvek oštro polemišem o ključnom pitanju, poštovanju zakona i države. Ne možete se u jednoj državi ponašati anarhično i nepoštovati zakone i državu“, kazao je Marković.

On je naveo da mitropolit Amfilohije, sa sveštenstvom, ne uvažava to što je Crna Gora NATO članica i evropska država.

„On i dalje ne želi da prihvati da je Crna Gora nezavisna država i što je najgore Mitropolija i on ne poštuju nijedan zakon. Pitao sam ga da li Vi stvarno mislite da država nema snage da vaše nezakonite intervencije u prostoru spriječi i sruši. Imamo, možemo to uraditi za jedan dan, za jednu noć. I krstionicu i crkvu na Rumiji i sve druge crkve koje gradite bez saglasnosti države. Ali ne želimo to da radimo, želimo da u dijalogu dodjemo do rešenja“, kazao je Marković.

Govoreći o demarkaciji granice sa Kosovom i najavi da Ugovor o demarkaciji može biti poništen, on je rekakao da su ti dokumenti potvrdjeni i u crnogorskom i u parlamentu Kosova, i kako je dodao na to je pitanje stavljena tačaka.

„Ono o čemu možemo razgovarati je povlačenje granične linije u odnosu na situaciju na terenu za koju nam daje pravo Sporazum o granici. To nije pitanje granice, nego pitanje povlačenja granične linije i mi ćemo u tom procesu saslušati njihove, a verovatno ćemo i mi imati naše predloge“, kazao je Marković i dodao da je Crna Gora spremna za dijalog.

„Ali i naravno spremni smo da beskompromisno branimo naše interese“, zaključio je Marković.

Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti izjavio je odmah nakon što je njegova stranka osvojila najviše glasova na izborima da demarkacija sa Crnom Gorom nije zatvoreno pitanje.

Govoreći o procesu evropskih integracija, Marković je poručio da se napredak ka EU mora verifikovati na osnovu ostvarenih rezultata.

„Razumemo probleme u kojim se nalazi EU, ali ne verujemo da će politika proširenja biti dovedena u pitanje“, zaključio je Marković.

(Beta)