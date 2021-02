Cvijanović: Čiji je igrač Valentin Incko?

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da se pita zašto je visoki predstavnik za BiH Valentin Incko baš sada pokrenuo priču o odlikovanjima koje je Narodna skupština dodelila bivšim funkcionerima RS, navodeći da se iza toga krije odgovor na pitanje čiji je on „igrač“.

„Činjenica da je to držao u fioci i baš sad pokrenuo, kada se govori o njegovom odlasku, a o kojem je on prvi izbacio tezu, govori o tome kakav je i čiji igrač. Zašto baš sada pokreće tu temu? Zato što odlazi, ili treba da ode, pa pokušava da napravi što više nereda kako bi se onaj koji dođe umesto njega bavio bazičnim stvarima, a ne nadogradnjom do koje smo došli“, rekla je Cvijanović.

Dakle, kako kaže, oni su rušioci, vole da poruše pa da dođe neko drugi i ponovo zida, pravi, maltretira, steže, ucenjuje, preti, nameće…

„Zašto bi neko došao pa radio i pričao o kandidatskom statusu i kako da to dosegnemo?“, upitala je Cvijanović sinoć u emisiji Telering RTRS.

Ona je naglasila da je Incko sada izašao iz okvira pristojnosti, jer je počeo da vređa određene narode i kolektivitete, navodeći da je RS pod pritiskom i da će se „stvari komplikovati dok god svet ne bude hteo stvarnim očima da gleda na ono što se ovde dešava“.

„Ja to ne trpim, ne trpim da se tako priča o bilo kojem narodu. Incko nema pravo da tako priča. Crvenu liniju je prešao kada je kasnije rekao da nije nametnuo kolektivnu odgovornost Srbima, te da je RS teret Srbima. Kako on, kao Austrijanac bez obaveza prema Austriji, zna šta je Republika Srpska Srbima? On je odlučio nama da drži predavanja i da vređa. To su stvari koje se ne rade“, istakla je Cvijanovic.

Prema njenim rečima, Incko je samo instrument raznih koji treba sve da poljulja i vrati na početak.

„Mi živimo u decentralizovanoj zemlji i treba da učinimo sve da ona bude efikasnija. Hoćemo iste aršine, a ne da neko koristi proces evropskih integracija da nas razvlašćuje i da nas preoblikuje u okviru BiH, da od jedne decentralizovane zemlje napravi centralizovanu“, naglasila je predsednica RS.

Cvijanović je istakla da visoki predstavnici nisu imali pravo da maltretiraju porodice bivših funkcionera RS i da je visoki predstavnik na taj način kršio njihova ljudska prava, uskratio pravnu i zdravstvenu zaštitu građanima, a ona se ne sme uskratiti nijednom čoveku.

„To su stvari koje hoćemo da ispravimo“, rekla je predsednica RS.

(Tanjug)

