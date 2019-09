Cvijanović: Komšić političko vreme troši na imaginaciju

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da član Predsedništva BiH Željko Komšić troši svoje političko vreme na imaginaciju i promovisanje koncepta koji ne može da uspe.

“ Ne može uspeti koncept brisanja granica na unutrašnjem planu u smislu da nemate entitete, da to postaju neke regije, da imate jednog predsednika, da maltene budu ukinute sve institucije koje su danas entitetske ili kantonalne“, rekla je Cvijanovićeva, prenosi RTRS.

Komentarišuci Komšićevu izjavu da neće odustati od toga da srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika politicki spreči u „sprovodenju krize dalje militarizacije i destabilizacije BiH“, ona je ukazala na Komšićevu kompatibilnost sa onim što je usvojila Stranka demokratske akcije (SDA) u svojoj deklaraciji.

Cvijanovićeva je podsetila i da je u Predsedništvu BiH sve što neko može da blokira ili usvoji zasnovano na propisanim procedurama.

„Ne znam koja to politička snaga stoji iza Komšića, ni kako on misli da može nekoga u nečemu sprečavati. Ne vidim tu nikakvu posebnu njegovu ulogu, ali ono u čemu vidim jeste promovisanje nekog koncepta za koji i on, kao i oni koji ga `filuju` takvim stvarima znaju da ne može da uspe“ istakla je Cvijanoviceva.

Ona je naglasila da nema ništa protiv toga da Komšić tako potroši svoje političko vreme, te istakla da uvek postoji mogućnost izbora da li će neko slediti neku političku imaginaciju ili biti usmeren na ono što je realnost i nastojati da je poboljša.

„Ja sam za ovu drugu priču“, kaže predsednica Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da je političko vreme svih u Republici Srpskoj – građana, političara i institucija, usmereno na to da BiH postane mesto u kojem mogu izgrađivati Srpsku, a da se za to ne moraju nikome pravdati.

