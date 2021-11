Demograf Miroslav Doderović upozorio na mogućnost demografske katastrofe u Crnoj Gori

PODGORICA – Crna Gora neminovno gubi stanovništvo, statistika je poražavajuća, a demograf Miroslav Doderović kaže da podaci pokazuju da će pad broja stanovnika biti nastavljen padom prirodnog priraštaja, što bi, kako kaže, moglo dovesti do „demografske katastrofe“.

Doderović je za podgoričke Dnevne rekao da smatra da nepostojanje strategije države, kao i održivih i konkretnih mera dovode do toga da se mladi ljudi sve teže odlučuju za formiranje porodice, a iako to učine, najčešće to bude samo jedno dete.

(Tanjug)

