Demo:Penava to ne bi trebalo da radi, on je domaćin

ZAGREB – Penzionisani komandant brigade Hrvatske vojske Miodrag Demo kritički se osvrnuo na izjavu gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je rekao da je skandalozan dolazak delegacije SNV zajedno sa predstavnikom hrvatske vlade Zvonkom Milasom danas u Vukovar, gde će položiti vence i odati poštu žrtvama proteklog rata.

Demo kaže da Penava, bivši HDZ-ovac i aktuelni poslanik Domovinskog pokreta, ne bi trebalo to da radi. „Ne bi to trebao to da radi. On bi kao domaćin trebalo da obezbedi mesto svima i da poštuje to. Od toga ne treba praviti dnevno politikanstvo“, rekao je Demo gostujući na zagrebačkoj N1 tv.

(Tanjug)

