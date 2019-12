Djukanović: Laž da iza ranjavanja Davidovića stoji Crna Gora; iznošenje moštiju svetogrdje

Crnogorski predsednik Milo Djukanović komentarišući sinoć navode u srpskim medijima da iza ranjavanja biznismena Miodraga Dake Davidovića stoji država Crna Gora rekao je da u tome nema zrnce istine, a za najavljeno iznošenje moštiju Svetog Vasilija ostroškog na litiji u Nikšiću, naveo je da je svetogrdje.

„Ja zaista ne mislim da tu ima i zrnce istine u takvim interpretacijama, a verujem da se svi kad se pomalo zapitamo na ovu temu koju sam sugerisao ko bi želeo ostvariti najvažnije interese iz tog dogadjaja, a razumeli smo iz ove interpretacije ko bi to mogao biti, onda verujem da to može biti korisno saznanje za nekog ko se bavi istragom“, rekao je on.

Govoreći o dolasku Davidovića u Crnu Goru da prisustvuje današnjem crkvenom saboru u Nikšiću, Djukanović je rekao da je jedino pitanje da li ima probleme sa zakonom, da li ga eventualno potražuje državni organ?

„Ako ne, on je slobodan gradjanin i nemam nikakav problem sa tim da prisustvuje bilo kom skupu u Crnoj Gori“, rekao je Djukanović.

Pre desetak dana izvršen je u Novom Beogradu snajperski napad na Davidovića dok se nalazio u društvu vladike budimljanskog Joanikija. Ubrzo posle napada pronadjeno je oružje u zapaljenom automobilu na Novom Beogradu.

Djukanović je najavu liturgije sa moštima Svetog Vasilija ostroškog, nazvao svetogrdjem. „Ja bih rekao da je to ruganje sa svetinjom“, rekao je on i dodao da odobrenje za iznošenje moštuju treba da da Uprava za zaštitu kulturnih dobara.

Na pitanje šta će ta uprava da uradi, Djukanović je rekao da ne zna. „Ja sada ne mogu da govorim u ime tog organa, ali taj organ ima svoje ne samo ustavne nadležnosti, nego ima i svoje obaveze prema crnogorskoj javnosti i tako da u ovom trenutku ne govorim o tome kakvo će biti postupanje organa, ali verujem da o tome neko u sistemu izvršne vlasti vodi računa“, rekao je Djukanović.

On je govoreći o saboru rekao da je da je u pitanju politizacija crkve. „I kao što vidite tu sada više i nema kamuflaže. Pored crkvenih velikodostojnika na taj skup pozivaju i politički lideri koji ne skrivaju da prethodno idu u neke centre u regionu, pretpostavljam na konsultacije tog delovanja na tom, kako kažu predbožićnom saboru“, rekao je Djukanović.

(Beta)