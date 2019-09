Djukanović: Promena granica više nije dominantan pristup u rešavanju kosovskog problema

Predsednik Crne Gore Milo Djukanović izjavio je da ideje o promeni granica i razmeni teritorija nije dobra ali i dodao da to više nije dominantan pristup u rešavanju odnosa Kosova i Srbije.

„Mi smo upozoravali da ideje oko razmene teritorija, oko promene granice koje bi mogle imati prizvuk menjanja granica po etničkim kriterujumima nisu dobre ideje jer bi mogle izazvati domino efekat, a da bi to moglo da ugrozi krhku stabilnost našeg regiona. Ali me ohrabruje kroz razgovore koje sam ovde imao ovih dana, čini se da to nije više dominantan pristup rešavanju problema“, rekao je Djukanović za Glas Amerike (VoA) u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine UN.

Djukanović je kazao da mu se čini da se „sada konstituišu i drugačiji pristupi koji bi vodili zajedničkom cilju – rešavanju problema“ koji je „star i jako komplikovan, ograničavajući“ i zato su „svi, uključujući i Crnu Goru kao suseda, zainteresovani da daju maksimalan doprinos da se u bliskoj perspektivi dodje do održivog rešenja“.

Na pitanje koji su to drugačiji pristupi, Djukanović je rekao da „ne želi da ih elaborira jer ih i oni sa kojima je razgovarao još drže u radnoj formi i ne bi želeo da možda preranim saopštavanjem tih ideja pokvari šansu da se do takvih rešenja dodje“.

„Čini se da su na dnevnom redu sada mnogo kompleksniji i ozbiljniji predlozi rešenja, da je jako dobro da nemamo samo jedno rešenje već više, i da ćemo moći da odaberemo rešenje koje rešava taj problem i doprinosi pouzdanijoj stabilnosti što nam je svima cilj“, dodao je.

Djukanović je još rekao da je ohrabrujuće što se pojačava pažnja SAD ka regionu Zapadnog Balkana kao i da očekuje i da Evropska unija, poput SAD imenuje nekog ko će se pozabaviti problemima u regionu.

„Verujem da sa optimizmom možemo očekivati buduće vreme u kojem ćemo pokušati da ostvarimo svoj strateški cilj – učlanjenje u Evropsku uniju“, rekao je dodajući da će „Crna Gora nezavisno od evropske politike nastaviti veoma posvećeno i odgovorno da realizuje strateški cilj – evropeizaciju društva“.

„Dakle mi nastavljamo sa reformama, sa uspostavljanjem standarda koji će crnogorsko društvo zaista približiti onome što su standardi evropskog društva sa ciljem da u dogledno vreme dostignemo i evropski kvalitet života“, naglasio je Djukanović za VoA.

(Beta)