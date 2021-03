Djukanović: Srbija uporno radi u korist svoje štete, opet širi mržnju

Predsednik Crne Gore Milo Djukanović izjavio je da Srbija „neverovatno uporno radi u korist svoje štete“ i dodao da je sada pušten duh mržnje iz boce prema Crnoj Gori i svemu što je crnogorsko, zbog čega su odnosi izmedju dve države danas na najnižem mogućem nivou.

„Srbija neverovatno uporno radi u korist svoje štete. Ne treba to dokazivati, akter sam političkog života već 30 godina, ispratio sam devedesete godine, plan Z-4 koji je nudjen za Hrvatsku, planove koji su nudjeni za Bosnu, Rambuje koji je nudjen za Kosovo. Sve to je bahato, grubo i brzopleto odbijano i sve to se završavalo ozbiljnim gubicima po Srbiju i po one koji su bili kreatori takve politike u Srbiji. Nažalost, i po druge. Tako da nemam nikakve sumnje da i ova politika danas prema Crnoj Gori jeste politika puštanja duha iz boce, duha mržnje prema Crnoj Gori“, rekao je Djukanović.

Prema njegovim rečima, ono što se iz zvaničnog Beograda radilo devedesetih godina 20. veka prema Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu… to se danas radi prema Crnoj Gori.

„Govorio sam to mojim sagovornicima u Beogradu kada je to krenulo, povodom (crnogorskog) Zakona o slobodi veroispovesti. Govorio sam da se sećam devedesetih, da su tada bili neki ljudi, čini mi se, ozbiljnijeg političkog kalibra od današnjeg. Oni su tada pustili taj duh mržnje iz boce i više ga nisu mogli kontrolisati. Danas se ista greška ponavlja, seje se mržnja prema Crnoj Gori i prema svemu što je crnogorsko. To će nepopravljivo pogoršati odnose izmedju naše dve države“, kazao je Djukanović.

Dodao je da se to sada vidi i „kroz besomučnu kampanju koja se iz Srbije vodi za lokalne izbore u drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, Nikšiću“.

„U Srbiji se, sa TV Hepi, vodi ‘Bitka za Nikšić’, kako se zove emisija koja je pokrenuta. A bitka se vodi sa namerom da se osvoji Nikšić. Nikšić se osvaja da bi se osvojila Crna Gora. Dakle, ponovo prisustvujemo jednoj ekspanzionističkoj politici Srbije prema svojim susedima, u ovom slučaju prema Crnoj Gori. I zbog toga su naši odnosi su na najnižoj mogućoj razini“, rekao je Djukanović.

Predsednika Crne Gore su u okviru Podgoričkog novinarskog foruma zajednički intervjuisali novinari Dragan Bursać iz Banjaluke, Vlado Vurušić iz Zagreba, Tomislav Marković iz Beograda, Senad Pećanin iz Sarajeva i Dinko Gruhonjić iz Novog Sada.

Govoreći o predstojećem popisu stanovništva u Crnoj Gori, Djukanović je rekao da je mišljenje prethodne vlasti bilo da anketni listić treba da se oslobodi tradicionalnih pitanja, kojih se EU u većini država oslobodila, jer je popis važan pre svega za ekonomske pravce razvoja svake države.

„Za gradjansku državu kakva je Crna Gora saznanje da li je izmedju dva popisa porastao broj pripadnika jedne nacije, a opao broj pripadnika druge nacije, nije – ne samo od presudne – već ni od posebne važnosti. Zato zaista zvuči neverovatno da je šefu jedne države od velikog nacionalnog interesa popis stanovništva u drugoj, susednoj državi. Reč je očigledno o nameri da se kroz rezultate popisa dokazuje teza da Crna Gora nije gradjanska država već da je Crna Gora srpska država, da bi se onda sa te platforme moglo dalje ići u realizaciju politike ‘srpskog sveta'“, rekao je Djukanović.

Prema njegovim rečima, nacionalno prebrojavanje je važno za one politike koje nisu evropske, već su nacionalističke i šovinističke.

„Šovinizam predstavlja nepodnošljivu mržnju prema svemu što je nacionalno i verski različito, što često rezultira destabilizacijom, etničkim sukobima pa i genocidom na prostoru bivše Jugoslavije. Pa zar se ne sećamo rezultata pokušaja teritorijalnog prekomponovanja Zapadnog Balkana? Nismo dobili ni veliku Srbiju, ni veliku Albaniju, ni veliku Hrvatsku, već smo dobili veliku tragediju, sa više od 130.000 žrtava. Ta politika jeste poražena, ali nije sahranjena i ona se sada pokušava oživeti“, kazao je Djukanović.

Dodao je da taj nacionalistički, šovinistički duh živi u uverenju da su izgubili devedesetih jer im nisu bile naklonjene medjunarodne okolnosti pa danas pokušavaju da urade ono što nisu uspeli da urade tada.

„Medjunarodna zajednica je, zbog raznih kriza koje su se u svetu desile, napustila Zapadni Balkan nedovršenog posla: ostavila nefunkcionalnu Bosnu, paralisanu Makedoniju, nerešeno pitanje Srbije i Kosova. Ideja šovinista sada je da se Crna Gora napusti NATO, iskompromituje i da se vrati pod skute Srbije“, ocenio je Djukanović.

On je rekao da Crna Gora ima snage da odbrani svoj gradjanski i sekularni karakter, zbog kulture i tradicije gradjanskih i antifašističkih vrednosti koje baštini.

„Čestitali smo novoj vlasti pobedu na izborima i rekli smo: izvolite, preuzmite odgovornost za vodjenje države, ali ako ste vaš uspeh na izborima protumačili kao pravo da uništite ili prodate ili izdate Crnu Goru, pa onda to više nije političko pitanje. Onda ćemo to braniti onako kako se Crna Gora uvek branila tokom svoje hiljadugodišnje istorije. To mora biti jasno ko je pogrešno protumačio izbore od 30. avgusta prošle godine“, rekao je Djukanović, koji je i predsednik opozicione Demokratske partije socijalista.

Djukanović je naveo da je realno očekivati brzi povratak Sjedinjenih Američkih Država u evroatlantsku zajednicu a isto tako i na Zapadni Balkan, jer su predstavnici nove američke administracije odlični poznavaoci prilika na Zapadnom Balkanu.

„Iz našeg iskustva svedočim, kroz hibridni rat koji je i iz Rusije vodjen protiv Crne Gore i 2016. i 2020. godine, da je kod naših zapadnih partnera to prilično olako tretirano kao crnogorski problem. Daleko je ovo od samo crnogorskog problema. Ono što je primenjeno prema Crnoj Gori 30. avgusta 2020. godine čeka svaku evropsku državu u njenom izbornom procesu. Mislim da će tada postati svesni da je ovo par ekselans pitanje evropske bezbednosti“, ocenio je Djukanović.

(Beta)

