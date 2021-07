Đuričić: Odazvaću se pozivu ako ga dostave institucije RS

BANJALUKA – Novinar RTRS-a Branimir Đuričić, protiv koga je predsednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković Tužilaštvu BiH podneo krivičnu prijavu zbog, kako navodi, poricanja genocida u Srebrenici, rekao je da će se odazvati ako mu institucije Republike Srpske dostave poziv na saslušanje, ali ne i ako to učini SIPA.

Objasnio je da će na taj način pokazati da ne poštuje pokušaj nametanja zakona o negiranju genocida.

„U svakom slučaju, neću praviti nikakve incidente, prepustiću Agenciji za istrage i zaštitu BiH da učini sve po sili zakona što misli da treba da uradi“, rekao je Đuričić, koji je i predsednik Skupštine Udruženja novinara Republike Srpske.

On je podsjetio da je potomak žrtava jasenovačkog genocida, ističući da nikada neće pristati na to da se genocid u Jasenovcu poistovjećuje sa ratnim zločinom počinjenim nad Bošnjacima u Srebrenici, prenosi RTRS.

„Kao predstavnik Udruženja novinara Republike Srpske, politikolog i novinar smatram da imam pravo da preispitam sve sudske odluke i da apsolutno ne mogu da ostanem nem na pokušaj nametanja zakona i uskraćivanja slobode mišljenja“, rekao je Đuričić.

Istakao je da nikada nije nipodaštavao bošnjačke žrtve, niti žrtve bilo kog drugog naroda.

„Među prvima sam u Potočarima položio cveće i to za borce koji su zarobljeni pa streljani, ali ni to naravno nikada neću moći pripisati tome da smatram, odnosno da ću moći izgovoriti da smatram da je u Srebrenici bio genocid. Kao politikolog i novinar ocenjujem da tamo nije bilo niti namere, niti je moguće svesti genocid na nivo opštine, pogotovo ako je ogromna većina civila pošteđena te ratne strahote“, naglasio je on.

Đuričić je poručio da će uvek preispitivati sudske odluke, bez obzira na to da li ih je neko nametnuo, da li su izglasane u redovnoj proceduri ili je zaprećena zatvorska ili druga kazna za izrečeni stav.

(Tanjug)

