Dodik: Mektić, Šarović i Crnadak nisu došli na sastanak

BANJALUKA – Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izrazio je zabrinutost što se ministar bezbednosti Dragan Mektić, kao i ministri spoljne trgovine i spoljnih poslova BiH Mirko Šarović i Igar Crnadak, nisu odazvali pozivu predsednice RS Željke Cvijanović na sastanak o NATO integracijama povodom najave aktiviranja MAP-a.

Odgovor Dodiku stigao je danas od Crnatka koji je na svom Fejsbuku napisao: „Zašto da idem na sastanak kod onih koji me nazivaju izdajnikom i koji dele narod u Republici Srpskoj? Zašto da idem na sastanke koji nemaju težinu i samo služe SNSD-u?“

On je kazao da je „ista ekipa“ sa sastanka „jednoglasno i odlučno“ rekla da se mora održati referendum o Sudu BiH, aludirajući na to kako do tog glasanja nikada nije došlo, prenosi Klix.ba.

„Zašto da idem na sastanak o temi o kojoj je sve već poznato?“, napisao je Crnadak, naglasivši još kako NATO nije tema jer „nećemo vojnu granicu među srpskim narodom“, te da MAP nije sporan jer je to međunarodna obaveza, koju je RS prihvatila odlukom tadašnjeg srpskog člana Predsedništva BiH Nebojše Radmanovića.

(Tanjug)