Dodik: Ne želim dodatne podele u BiH

Novoizabrani srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je večeras da on ne ide u Srajevo da bi pravio dodatne podele u BiH, ali i da ne može da dozvoli da se degradira RS.

„Republika Srpska je meni pre svega, ja ću pokušati da pravim neku moguću Bosnu, za razliku od ove nemoguće“, rekao je Dodik za RTS i dodao „moja platforma je mir, poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma i da se odluke donose u organima“.

Govoreći o novoizabranom hrvatskom članu Predsedništva Željku Komišću, kazao je da nikada neće moći da podrži njegovu politiku, dok je o bošnjačkom članu Predsedništva Šefiku Džaferoviću, kazao da su posledica „ovakve Bosne“, to što Džaferović i Naser Orić nisu odgovarali za ratne zločine.

„Neće me nikad preglasati, ja imam pravo po Ustavu da podignem nacionalni veto“, poručio je Dodik.

Istakao je da njegova najava da će sedeti u istočnom Sarajevu i da će se sednice održavati putem video linka ukoliko u Predsedništvu BiH ne budu istaknuti simboli RS, ne predstavlja blokadu institucija.

„Ja dolazim iz RS i sasvim je logično da sa mnom u institucije idu i obeležja RS. Nije to nikakva blokada, to nije stvar simboličkog karaktera, urušavaju nam identitet gde god stignu, to je minimalan uslov, svidjalo se to nekom ili ne“, rekao je on.

Kada je reč o pitanju Kosova, srpski član Predstavništva BiH napominje da tu „nema dilema“ te da će pratiti Beograd i Srbiju.

Dodik je rekao i da se Rusija nije mešala u nedavno održane opšte izbore u BiH i da mu je ruski predsednik Vladimir Putin samo poželeo uspeh.

Dodao je i da putuje sa srpskim pasošem, zato što voli Srbiju, a ne sa bosanskim, zato što sa njim mora da stoji sa strane, što ne voli.

