Dodoik:Poštovati Dejton ii se mirno razići

BANJALUKA – BiH se nalazi pred izborom – ili će dosledno poštovati odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma ili se mirno razići, jer treće više nije moguće, izjavio je danas srpski član i predsedvajući predsedništva BiH Milorad Dodik.

Povodom najava da bi BiH mogla dobiti novog visokog predstavnika, Dodik kaže da je neophodno da se o tome izjasne oni kojih se ta odluka direktno tiče, a to su Republika Srpska, Federacija BiH, Srbija, Hrvatska i BiH, koje jedine, prema odredbama Dejtonskog sporazuma, mogu da zatraže postavljanje visokog predstavnika, koji bi bio imenovan u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti.

Naveo je da je prema propisanoj proceduri do sada samo Karl Bilt izabran na zakonit način.

„Pošto Republika Srpska ne traži da u BiH dođe novi visoki predstavik već sada mogu reći da bi on, ukolio dođe, došao nezakonito, suprotno odredbama Aneksa 10 kojim je dobio politički život u BiH. Stoga smatram da o ovom pitanju svoje mišljenje treba da da najviše zakonodavno telo Republike Srpske, njena Narodna skupština, koja je jedino relevantno mesto na kojem Republika Srpska može merodavno da razmatra najvažnija pitanja za svoju budućnost“, rekao je Dodik u izjavi za Srnu.

Dodik, koji je tim povodom inicirao sazivanje posebne sednice NSRS, pojasnio je da su se svi visoki predstavnici koji su do sada bili u BiH pozivali na zakonitost u radu legalno izabranih predstavnika u BiH a da su sami na nezakonit način birani, i sami nezakonito i suprotno Dejtonskom sporazumu postupali, lažno se predstavljajući kao visoki predstavnici međunarodne zajedice, a oni su prema Dejtonskom sporazumu visoki predstavnici strana potpisnica.

„Začarni krug nezakonitosti jednom mora da prestane i smatramo da je ovo trenutak kada moramo da se suprotstavimo pravnim argumentima, a oni su na strani onoga što mi godinama tvrdimo“, naveo e Dodik.

On je ukazao da insistiranje na produženju boravka visokog predstavnika u BiH, koji bi uz to došao na način suprotan onome što je propisano, znači da međunarodna zajednica, ma šta to značilo, odustaje od ideje da je moguće da se BiH demokratizuje i integriše u EU.

On je ukazao da zbog prisustva visokog predstvnika bošnjačka politička elita, ma koja da je bila na sceni, nije promenila svoje stavove od 1995. godine, očito ohrabrena „velikim bratom“ koji će umesto njih pregovarati, pa ako pregovori ne uspiju onda nametati rešenja koja idu njima u prilog.

Ponovio je da Republika Srpska ostaje privržena poštovanju Dejtonskog sporazuma, a to znači i Aneksa 10 koji predviđa kako visoki predstavnik može biti imenovan.

„Ako međunarodna zajednica misli da može selektivno da primenjuje odredbe Dejtonskog sporazuma onda i nama šalje poruku da taj sporazum gledamo kao švedski sto sa koga ćemo uzimati šta nam se sviđa. Zato mislim da je ovo ključni trenutak u kojem se moramo izboriti za suverenitet Republike Srpske i pravo da odlučujemo jer smo za to birani. Sve drugo BiH vodi ka raspadu. Sad smo pred izborom – ili ćemo dosljedno poštovati odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma ili ćemo se mirno razići. Ništa treće više nije moguće“, poručio je Dodik.

(Tanjug)

