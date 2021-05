DPS odlučio da bojkotuje plenarne sednice i neke odbore

PODGORICA – Šef poslaničkog kluba najuticajnije opozicione Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković, izjavio je danas da ta stranka u narednom periodu neće učestvovati u plenarnim zasedanjima Skupštine Crne Gore i radu odbora, uključujući i Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva.

DPS je, kazao je, ovu odluku doneo zbog „bahatog odnosa vladajuće većine“.

„Oni su za kratko vreme pokazali kako urušiti Ustav. Ako su mislili da ćemo biti samo dekor, prevarili su se“, rekao je Živković na pres-konferenciji u Skupštini, prenele su podgoričke Vijesti.

On nije rekao do kada će trajati bojkot DPS-a plenarnih skupštinskih sednica s obzirom na to da je za podne zakazana tek treća sednica četvrtog redovnog zasedanja.

Inače, na podugačkom dnevnom redu četvrtog zasedanja je i Predlog rezolucije o Srebrenici, što je predlog Bošnjačke stranke, kao i zahtev za smenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog stava o Srebrenici.

Prošle sedmice usvojene su izmene tužilačkih zakona, što je ocenjeno istorijskim činom u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori.

Poslanik DPS-a je istakao da u toj partiji ne strahuju zbog izmena tužilačkih zakona.

„Ovakvo kaubojsko ponašanje imaće adekvatan politički odgovor“, rekao je Živković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.