Dritan Abazović: „Očekujem da dođemo do naručilaca tone i po kokaina“

PODGORICA – Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazovicg izjavio da očekuje da će se u istrazi zaplene tone i po kokaina u avgustu ove godine u Podgorici doći do “vrha piramide” odnosno naručilaca droge.

“Ja ne mogu da otkrivam detalje te operacije ali mogu da kažem da je poenta ovde doći do glavnih, do vrha piramide, i očekujem da ćemo taj rezultat i postići”, kazao je on na televiziji TRT World, prenosi CdM.

Foto/Tanjug video, arhiva

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.