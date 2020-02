Državni tužilac HR priznao da je mason, ne razmatra ostavku

ZAGREB – Hrvatski državni tužilac Dražen Jelenić priznao je da je član masonske lože, ali je rekao da ne razmišlja da podnese ostavku zbog toga.

Jelinić je za N1 rekao da se radi o zakonski osnovanom udruženju koje se, kako je naveo, zalaže za boljitak u društvu.

Upitan zašto je postao član masonske lože, Jelinić je rekao da ga je prijatelj pitao da se učlani i da mu je imponovalo što su ga zvali.

„S obzirom na to da je geslo da samo ugledni ljudi mogu postati članovi masonske lože, moram priznati da mi je u tom trenutku to, s jedne strane imponovalo, da je neko prepoznao moju stručnost, rad, profesionalno zalaganje i da na taj način mogu da doprinesem radu jednog udruženja, koje se zalaže za boljitak u društvu, zajednici, počevši od porodice, okruženja u kojem živite i konačno Republike Hrvatske, odnosno domovine“, rekao je Jelenić, a prenosi Hina.

Hrvatska javnost preispituje verodostojnost i nepristrasnost državnog tužioca kao člana masonske lože, i pošto se našao u istrazi afere vezane za ucenjivanje oftalmologa Nikice Gabrića, osnivača i direktora Specijalne bolnice za oftalmologiju Svetlost, takođe masona.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo pokušaja iznude, zagrebačka policija privela je u petak troje novinara nedeljnika 7Dnevno.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su ucenjivali Gabrića, tražeći od njega oko 27.000 evra koje bi platio kroz oglase u njihovom listu, da ne bi objavili fotografije ceremonije masonske lože kojoj on pripada. On je to, navodno, odbio i serija tekstova u kojoj ga nazivaju šefom masonske lože je objavljena.

Po priznanju da je član masonske lože, Jelinić je rekao novinarima da je Gabrić pokušao da utice na tok predistrage protiv troje novinara, od kojih je jedan, takođe, mason, navodi N1.

(Tanjug)