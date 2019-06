Džaferović: Potrebno doneti zakon o zabrani negiranja genocida

Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović je danas izjavio da snažno odbacuje tvrdnju da sećanje na genocid u Srebrenici produbljuju podele u društvu i da to može imati negativne posledice po stabilnost BiH.

U pozdravnom govoru na Medjunarodnoj konferenciji u Sarajevu „Stop negiranju genocida i holokausta“, Džaferović je rekao da treba „prihvatiti istinu o bilo kojem zločinu, bez obzira na to ko ga je počinio, i bez obzira na to ko su bile žrtve, jer je to neophodan preduslov za stabilnost“.

Po njegovim rečima, Ujedinjene nacije nisu sprečile genocid, iako su imale obavezu da zaštite civilno stanovništvo Srebrenice.

Džaferović je podsetio da je britanska vlada pre četiri godine pokušala da u Savetu bezbednosti UN izdejstvuje usvajanje rezolucije o Srebrenici. Medjutim, to je, kako je kazao, sprečio deo medjunarodne zajednice „koji se otvoreno stavio na stranu politika koje se naslanjaju na politiku genocida i sve otvorenije ih ohrabruje u njihovom negiranju i neprihvatanju odluka relevantnih medjunarodnih sudova“.

„Umesto da se priznaju odluke medjunarodnih sudova, škole i ustanove u Republici Srpskoj dobijaju imena po zločincima, a odgovorni za genocid se glorifikuju“, rekao je Džaferović.

On smatra da je „vrhunac licemerja formiranje medjunarodne komisije koja treba kao da preispita odluke medjunarodnih sudova“.

„To je do sada najveći stepen drskosti… Reagovati se mora snažno i energično od strane domaće i medjunarodne javnosti“, istakao je Džaferović.

Bošnjački član Predsedništva smatra da je neophodno doneti zakon o zabrani negiranja genocida i strogom kažnjavanju prekršilaca.

Četvrta Medjunarodna konferencija „Stop negiranju genocida i holokausta“ u organizaciji Pokreta „Majke enklava Srebrenica i Žepa“ i Udruženja žrtava i svedoka genocida, održava se danas i sutra u Sarajevu.

Učesnici konferencije su bivši i sadašnji tužioci i sudije Haškog tribunala, preživeli iz Srebrenice, porodice žrtava, istražioci, profesori.

Kada Hotić iz Udruženja Pokret „Majke enklava Srebrenica i Žepa“ izjavila je da skup ima za cilj da se „podseti kako se genocid mora pamtiti, da se ne sme zaboraviti, kako se ne bi ponovio“.

(Beta)