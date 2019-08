“Džip safari” – nova turistička tura predelima Crne Gore

BAR – Obilazak vidikovaca sa kojih se pruža pregledan pogled na Skadarsko jezero, prolazak kroz tunel kojim je nekada saobraćao čuveni voz „Ćira“ i degustacija vina i domaćih specijaliteta u lokalnim vinarijama deo su nove turističke ture koja je ljubiteljima aktivnog odmora od ove godine dostupna u Baru, u Crnoj Gori.

Prolazeći terenskim vozilima kroz sedam vidikovaca, trasom dugom 115 kilometara, turisti imaju priliku da u avanturi pod nazivom “džip safari” uživaju u planinskim prostranstvima, ali i da se okupaju na nekoj od plaža na Skadarskom jezeru.

Starim putem za Virpazar iz Bara se stiže do naselja Zupci u kome se nalazi manastir Ribnjak posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom što je, kaže za Tanjug Ivan Kovač iz Turističke organizacije Bar, ujedno i startna pozicija uzbudljive “safari” ture.

Odatle se stiže do planine Sutorman sa koje se pruža pogled na prirodne lepote Bara, idealan za ljubitelje “selfija”, a nešto dalje i do mesta Tuđemili – poprišta velike istorijske bitke sa vizantijskom vojskom iz 1042. godine.

“Turistima su opšte poznate naše plaže, pogotovo gostima iz Srbije, a ovo je nešto što je tek ove godine počelo”, rekao je Kovač i dodao da je interesovanje stranaca za novu turističku turu sve veće i da među njima najviše ima Francuza.

Panoramska vožnja terenskim četvorotočkašima obuhvata i prolazak kroz tunel kojim je nekada saobraćao voz “Ćira”, ali i posetu selu Godinje, poznatom po proizvodnji vina.

“Moji preci su u Godinju od 15. veka i za sve to vreme, siguran sam da su bili vinogradarska i vinarska porodica jer postoje crkveni zapisi koji datiraju iz 13. veka, u kojima se pominje proizvodnja vina ovde u našem selu”, rekao je vlasnik jedne od vinarija u Godinju Miško Leković.

Kaže da im dolaze turisti iz raznih krajeva sveta poput Australije i Južne Amerike, ali da su najčešći gosti evropljani, među kojima prednjače Francuzi koji su čuveni po proizvodnji najboljih vina na svetu.

“Najviše nas ohrabruje kada Francuz kaže da je vino odlično i kada ga kupi ovde kod nas, i to ne samo jednu ili dve boce već ceo paket jer je to potvrda da smo na pravom putu, bar što se vina tiče, mada mislim da ne zaostajemo ni kada je reč o drugim stvarima”, rekao je Leković.

Iz sela Godinje, stiže se do plaže Murići na Skadarskom jezeru koja je poslednja lokacija kraće rute “džip safarija”, duge oko 50 kilometara.

(Tanjug)