Enigma za Sarajevo: Niko ne zna šta Dodik sprema

Šta novi srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, koji od 19. novembra preuzima funkciju prvog čoveka ovog tela, a samim tim i BiH, želi da izmeni u Poslovniku o radu Predsedništva?

Milorad Dodik postaće predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine pošto 19. novembra položi zakletvu u Sarajevu. Dan pre toga, još uvek predsednik Republike Srpske, istu zakletvu položiće u Narodnoj skupštini RS i tako postati prvi srpski član Predsedništva BiH, koji je inaugurisan uz srpske simbole.

Dodik, po svemu sudeći, neće samo s ovim novinama startovati svoj novi mandat, već je najavio i da će mu jedan od prioriteta biti izmena važećeg poslovnika o radu Predsedništva BiH.

Iako nije precizirao na šta bi te izmene konkretno mogle da se odnose, sagovornici Sputnjika Anđelko Kozomara i Stevica Deđanski veruju da je u pitanju način komunikacije sa ostala dva člana Predsedništva BiH, s obzirom na to da je Dodik najavio da najverovatnije neće sedeti u kabinetu u Sarajevu, već da će putem video-linka sa ostala dva predstavnika održavati sednice i komunikaciju.

Kozomara objašnjava da Poslovnik o radu Predsedništva BiH predviđa da su odluke ovog tela validne čak i ako sednicama prisustvuju samo dva člana od ukupno tri.

„Dakle, to je ono što bi za Dodika bilo sporno, s obzirom na to da je odavno najavio da neće prisustvovati sednicama u zgradi Predsedništva u Federalnom Sarajevu, već da će video-linkom komunicirati iz kancelarije u Istočnom Sarajevu i Banjaluci. Verovatno je da Dodik upravo tu odredbu želi da izmeni i da zatraži da se u Poslovnik stavi da su sednice Predsedništva validne ako im prisustvuju sva tri člana Predsedništva“, veruje naš sagovornik.

Kozomara pritom misli da će Dodik teško to moći da realizuje, s obzirom na to da Šefik Džaferović i Željko Komšić, bošnjački i hrvatski član Predsedništva BiH, neće podržati njegov predlog.

„Treba podsetiti da se izmene Poslovnika o radu Predsedništva donose isključivo konsenzusom sva tri člana. Njih može da nadjača samo ako Dodik, kao član Predsedništva koji je u glasanju bio u manjini, zatraži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa od Ustavnog suda, pa da onda ovo pravno telo kaže da li je odluka ustavna ili neustavna“, objašnjava Kozomara.

Prema njegovim rečima, ostatak stvari koje je Dodik najavio u toku kampanje da će uraditi kao član Predsedništva BiH, kao što je zahtev za ukidanje Kancelarije visokog predstavnika, uklanjanje stranih sudija iz sudova BiH, kao i nekih drugih detalja, ne spadaju pod Poslovnik o radu Predsedništva BiH.

Stevica Deđanski veruje da će Dodik pokušati da realizuje sve o čemu je govorio, a da li će to uspeti, zavisi od same situacije koja ga čeka.

„Ono što zasad možemo da zaključimo iz njegovih govora je da imamo predsednika koji će da poštuje interese Republike Srpske“, ističe Deđanski.

Dodik već sada svojim ponašanjem i činjenicom da će prvo zakletvu položiti u Banjaluci pokazuje čije interese će da zastupa, ocenjuje naš sagovornik, podsećajući da je još aktuelni predsednik RS odbio susret sa austrijskim ambasadorom koji se direktno mešao u izbore u BiH, što pokazuje principijelan stav koji nije ni antizapadni ni antiruski, već jednostavno — prosrpski. Kad je u pitanju najava izmene Poslovnika o radu, Deđanski smatra da Dodik ne želi da bude ikakvih problema u radu institucija.

„Verovatno želi da izbegne blokadu rada Predsedništva i u situaciji kad ne bude dolazio u Sarajevo. I to pokazuje da on želi da Predsedništvo BiH funkcioniše, jer je to potrebno i zbog funkcionisanja RS. Sa druge strane, on ne želi da dođe u situaciju da zbog nekih događaja koji mogu da uslede, a koji ga sprečavaju da dođe u Sarajevu, blokira rad Predsedništva“, rezonuje Deđanski.

Na prvoj sednici novog skupštinskog saziva u RS najpre će biti izabrano skupštinsko rukovodstvo i verifikovani mandati poslanicima. Nakon toga, zakletvu će položiti novoizabrana predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, a potom i novoizabrani srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik.

