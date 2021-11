Eskobar: Rata u BiH neće biti, Dodik štiti moć i bogatstvo

Visoki zvaničnik američkog Stejt departmenta Gabrijel Eskobar izjavio je da neće biti novog rata u Bosni i Hercegovini i najavio mogućnost uvodjenja sankcija političarima u toj zemlji.

Eskobar, zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) uoči dolaska u BiH da će u Sarajevu prvo razgovarati sa američkim ambasadorom i da će tek potom najaviti eventualne sankcije, ne precizirajući detalje.

„Najpre bih želeo da razgovaram s ambasadorom pre nego što objavimo nove sankcije. To je na stolu. Ali želim da kažem gradjanima Bosne i Hercegovine da neće biti novog rata. Mi u medjunarodnoj zajednici, a jedinstveni smo u tome s našim partnerima u Evropi, želimo da osiguramo da se sprovode sve naše obaveze prema miru i sigurnosti ljudi u regionu“, kazao je Eksobar.

Dva dana uoči dolaska u BiH, Eskobar je rekao da je korupcija razlog koji stoji iza slabljenja centralnih institucija BiH, odnosno pokušaj srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da zaštiti svoju moć i svoj novac.

„Molim ljude da ne nasedaju na to, da mu ne omogućavaju da to čini. Agendu koju zastupa Dodik ne podržava niko drugi u regionu, uključujući Srbiju s kojom razvijamo partnerstvo. Ne pokušavam da podelim Srbe. Pogledajte šta sve trenutno radimo u Srbiji“, naveo je američki diplomata koji je donedavno bio zamenik ambasadora u Beogradu.

Dodao je da bi SAD „isto tako mogle da rade i sa Srbima u Republici Srpskoj“, ali da je „alternativna poruka koju Dodik forsira da bi on radije da Republika Srpska postane Pridnjestrovlje“, separatistički region u Moldaviji koji podržava Rusija, ili Južna Osetija, „da bi zaštitio svoje bogatstvo“.

Eskobar je rekao da još ne zna da li će se sastati sa Dodikom u nedelju, kada će biti u Sarajevu i Banjaluci, i da će odluku o tome doneti uz konsultacije sa ambasadorom SAD u BiH.

Američki diplomata je kazao da njegovu posetu BiH „ne bi nazvao pritiskom“ radi ubrzanja reformi na evropskom putu BiH, već da bi „pre kazao da je reč o partnerstvu“.

„Dejtonski mirovni sporazum je očuvao mir kroz 25 godina i naša je namera da izrazimo podršku suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu BiH. Uz to, želimo da održimo seriju sastanaka i da razgovaramo o potencijalu za ekonomski razvoj regiona i kako Amerika može da pomogne kreiranju mogućnosti na Balkanu“, naveo je.

Povodom nedavnog susreta sa predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, Eskobar je rekao da je njegova poruka njoj bila ista kao i poruka svim drugim liderima u regionu.

„Dejton je očuvao mir 25 godina. On je osnova naše politike. Svaki korak ka potkopavanju Dejtona, uključujući ono što Milorad Dodik sada radi, je veoma štetan i veoma destabilizirajuć prema regionu“, kazao je Eskobar.

Ocenio je da su sve zemlje u regionu, uključujući Hrvatsku i Srbiju, potpisnice Dejtonskog sporazuma, „posvećene tome da ne gledamo novi rat“.

„U istoriji postoji mnogo primera zemalja gde imate zajedničku federalnu vladu i jake entitete. Belgija je jedan primer. Unutar Evrope, BiH može biti tako oblikovana. Imamo i danas veoma jaku Federaciju BiH i veoma jaku Republiku Srpsku. Niko ne dovodi u pitanje postojanje Republike Srpske. Ona je u Dejtonskom sporazumu“, naveo je.

Dodao je da, u kontekstu zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, Hrvatska i Srbija imaju pravo glasa kao potpisnice Dejtonskog sporazuma.

Na pitanje koja su žarišta na Zapadnom Balkanu, Eskobar je rekao da sa „velikom sigurnošću“ može da kaže da ih nema.

„Ako pogledate naše odnose s Albanijom i Severnom Makedonijom, one su spremne za razgovore o kandidaturi za članstvo u EU. I mi se nadamo da EU to prepoznaje i da će početi te pregovore ove godine. Naše bilateralno partnerstvo sa obe te zemlje, članice NATO-a, izvanredno je. One su dobre saveznice, dobri partneri, sjajni prijatelji“, naveo je.

Dodao je da je Crna Gora „napravila ogroman napredak“ na putu prema Evropi i da je „čvrst saveznik“ NATO-a.

Eskobar je rekao i da SAD „blisko saradjuju“ sa EU po pitanju dijaloga Srbije i Kosova uz posredstvo Unije.

„Srećan sam što mogu da kažem da nemamo nijedno područje oko kojeg se ne slažemo sa EU, po ovim pitanjima. Dodatno, imamo rastuće partnerstvo sa Srbijom koje je od koristi za obe zemlje. Nedavno smo proslavili 140 godina diplomatskih odnosa sa Srbijom i nadamo se da će ta putanja biti nastavljena“, dodao je.

(Beta)

