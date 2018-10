Evropski aplauz lideru Makedonije kao krešendo licemerja

Makedonski premijer Zoran Zaev napravio je pun krug, od čoveka koji je postao lider Makedonije na talasu nemira protiv korupcije, do čoveka koji potkupljuje i ucenjuje poslanike Sobranja kako bi progurao politički projekat izmena makedonskog ustava.

Zoran Zaev izvojevao je, naizgled, konačnu pobedu — obezbedio je parlamentarnu većinu za predlog izmena makedonskog ustava u skladu sa Prespanskim sporazumom, uprkos volji građana svoje zemlje.

To je učinio kupovinom osam poslanika opozicione VMRO-DPMNE i to, za balkanske, i ne samo za balkanske prilike, ne bi bilo ništa novo, da Zaev to nije učinio, ne zato da bi progurao neki važan, ali ne toliko značajan zakon, već da bi sudbinski predodredio budućnost zemlje kojom upravlja kao premijer.

Drugi momenat u kome je Makedonija jedinstvena kao država sastoji se u tome što VMRO-DPMNE, iako opoziciona, zapravo najjača politička stranka među etničkim Makedoncima. Kao takva, prema odredbama Ohridskog sporazuma, ona je trebalo da formira vladu sa najjačom političkom snagom etničkih Albanaca koji žive u Makedoniji. Međutim, voljom nekoga izvan Makedonije, za premijera je izabran Zaev, lider Socijaldemokratskog saveza (SDS).

Dok smo, kako reče jedan beogradski novinar u penziji, bili svedoci kako spiker makedonskog sa izgledom rimskog patricija, broji glasove poslanika, bili smo svedoci i pada Zorana Zaeva. Ne njegovog pada kao političara, još će se Makedonci baviti njime, već njegovog moralnog pada.

Zoran Zaev na vlast je došao na talasu antikorupcijskih protesta, obećao je građanima Makedonije da će se protiv korupcije boriti svim silama, bivšeg premijera Nikolu Gruevskog strpao je iza rešetaka, da bi se sada, u epilogu neuspelog pokušaja da svojoj zemlji promeni ime, poslužio korupcijom da progura svoj plan, kada već građani zemlje čiji je premijer to odbijaju.

Prema mišljenju direktora PR agencije Pragma Cvijetina Milivojevića, koji takođe napominje da je makedonska vlada formirana protivno većinskoj volji etničkih Makedonaca, svi incidenti koji su dogodili pre sudbonosnog glasanja u Sobranju, bili su upravo u funkciji toga da se izglasa ono što je izglasano i da kompromituje svaka druga vrsta razmišljanja.

„Nije sporno da je većinska Makedonija i za ulazak u EU i za ulazak u NATO. Ali u jednom trenutku kočnica prema NATO bila je delimično povučena i počelo se razmišljati na drugi način, upravo taj trenutak iskorišćen je da se iskompromituje svaka vrsta potencijalnog ruskog uticaja u Makedoniji. To je repriza onoga što smo videli godinu dana ranije u Crnoj Gori i, faktički imamo isti rezultat, isti krešendo. Ulazak u NATO bez referenduma“, objašnjava Milivojević.

Za razliku od Crne Gore, gde referendum nije ni održan, u Makedoniji je on održan, ali je sedamdeset odsto građana ćutalo.

„Reč je o degradiranju, odnosno o falsifikovanju volje građana. Dodatno glasanje u parlamentu u kome se ne krije da se kupuju poslanici da bi izglasali nešto za šta nemaju mandat svojih birača, pokazuje da je Zoran Zaev, zapravo obrnuo pun krug. On jeste, godinu dana pre izbora, postao lider vodeći demonstracije protiv korupcije, ali je pokazao da je najbolji produkt onoga što se može nazvati evropska birokratija i evropska korupcija“, smatra Milivojević.

Zaev iz Brisela i Vašingtona dobija aplauze za ono što bi se u bilo kojoj zemlji EU ili u SAD zvalo izigravanje demokratije. Iste je aplauze dobio i za neuspeli referendum. Međutim, aplauz koji je sada dobio poseban je, jer je čestitku dobio za organizovanje izigravanja narodne volje, zaključuje Milivojević.

(Sputnjik)