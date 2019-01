Galijašević:Pravda za Davida korišćena za pokušaj rušenja RS

BANJALUKA – Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević izjavio je da su protesti grupe „Pravda za Davida“ predstavljali klasičan primer instrumentalizacije i zloupotrebe jedne tragične smrti s ciljem nasilnog rušenja Republike Srpske (RS).

On je u intervjuu za insajder.in ocenio opravdanim policijske akcije u Banjaluci i nasilno uklanjanje članova grupe „Pravda za Davida“ sa Trga Krajine.

„Ono što su pripadnici MUP RS uradili je najminimalnija primena sile. To se skoro može nazvati odsustvom primene sile i pokušajem delovanja brojnošću, prisustvom i organizovanošću“, kazao je Galijašević.

Na pitanje kakvo mišljenje ima o protestima grupe „Pravda za Davida“ i akcijama koje je policija preduzela na razbijanju tih protesta, Galijašević je odgovorio da smo „svedoci pokušaja rušenja RS koji se sinhronizovano sprovodi iz Sarajeva i pojedinih zapadnih centara“.

„Zahtevi i mere koje su preduzele političke stranke u Sarajevu kako se ne bi formirala vlast na nivou BiH i nelegalno produžio mandat sadašnjem sastavu Saveta ministara, kao i svim bezbednosnim agencijama na nivou BiH, predstavljaju deo te akcije“, rekao je Galijašević.

Upitan da li je policija RS morala da silom uklanja demonstrante i simbole grupe „Pravda za Davida“ sa banjalučkog Trga Krajine, on je naveo da „ogroman kapacitet sile na koji država ima pravo stoji u rukama MUP“.

„Ništa od te sile policija nije koristila. Nisu korišteni vodeni topovi, ni hemijska sredstva, policija nije upotrebljavala elektrošokove ni konjanike. Tu čak nije bila angažovana ni Specijalna jedinica policije, već je to rađeno sa nivoa Jedinice za podršku koja pripada Policijskoj upravi Banjaluka“, rekao je Galijašević.

On je ocenio da je „policija primenila minimalnu silu kako bi prekinula nešto što je svaka država dužna da radi u odbrani od pokušaja svog rušenja“.

„MUP RS je apsolutno profesionalno reagovao. Pogledajte kako to radi francuska policija sa ‘žutim prslucima’ ili kako to rade Holanđani i drugi zapadnjaci s licima koja ugrožavaju bezbednost“.

Na pitanje na osnovu čega tvrdi da su protesti građana koji traže hapšenje i procesuiranje odgovornih za smrt 21-godišnjeg studenta pokušaj „rušenja države“, Galijašević je odgovio da je „kada se uzmu u obzir događaji u Beogradu, način na koji se Kosovo odvaja od Srbije, način na koji uvodi takse od 100 odsto, formira svoju vojsku, način na koji uklanja granice sa Albanijom, način na koji demonstranti u Beogradu traže smjenu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, jasno da su ove akcije sinhronizovane s onima u Banjaluci i da predstavljaju više od obojene revolucije“.

„Ovde se radi o geopolitičkom projektu. On podrazumeva destabilizaciju srpskog etničkog i političkog prostora, rušenje i slabljenje srpskih država na Balkanu. To se radi složenim obavještajnim operacijama“, kazao je Galijašević.

Upitan „kakve veze ubistvo Davida Dragičevića ima s tim“, on je naveo da je to „tako što je ovde iskorišćena situacija oko tragične smrti jednog dečaka koji je na ulici živio i na ulici stradao“.

„Iskorišćena je da se sruši Republika Srpska, pa čak da se taj virus prenese i dalje na Srbiju. Ovo što se desilo u Banjaluci predstavlja neviđenu sramotu. Jedan srednjoevropski grad doveden je u mrak obaveštajnog ludila kome je alibi nerad tužilaštva i pravosuđa“, ocenio je Galijašević.

On je dodao da se „ne može od gradskih vlasti, predsednika RS, predsedavajućeg Predsedništva BiH niti od Vlade RS tražiti da se problem reši“.

„Problem je u rukama pravosuđa. Već hiljadu puta je ponovoljen stav da je to pravosuđe reformisano na zapadni način i da je od Zapada kontrolisano. Sudije i tužioci se biraju u Sarajevu, pa čak i ovi što sede u Banjaluci. Objektivno, ovakvo pravosuđe predstavlja najveći problem. Pokušaji da se taj evidentan problem prenese na političku priču, da se koriste engleski poltroni u političkim strankama koji će proteste učiniti nasilnim, to je već polje krivične odgovornosti. To je otvoreni pokušaj rušenja države“, rekao je Galijašević.

Na pitanje kakva je njegova bezbednosna prognoza za region u 2019. godini, Galijašević je naveo da će „najveće probleme i dalje praviti Kosovo“.

„To je prostor organizovanog kriminala, trgovine drogom, ljudima, ljudskim organima. Kosovo je dato u ruke terorističkoj OVK, a ono je istovremeno i baza NATO za destabilizaciju regiona. Kosovo će i 2019. predstavljati najveći bezbednosni problem za Balkan, isto kao što će ukrajinska kriza predstavljati problem za celu Evropu“, kazao je Galijašević.

On je kazao da „što se tiče Republike Srpske, jasan politički stav o prirodi protesta i o destruktivnom delovanju grupe ‘Pravda za Davida’, kao i o umešanosti političkih faktora u taj protest dovodi institucije sistema u jednostavnu poziciju“.

„Primena zakona za sve mora biti jednaka. Oko primene zakona nema kompromisa, ustupaka, nema fleksibilne ili selektivne primene. Niko nije lišen odgovornosti pred zakonom. Tada će i ova kriza biti ugašena, kao i neki drugi pokušaji destabilizacije RS u prošlosti. Setite se kad su pre nekoliko godina bile popaljene sve kantonalne institucije u Federaciji BiH. Sve je krenulo iz Tuzle, a završilo se u Zenici, Mostaru, Sarajevu. Takve situacije Zapad povremeno režira da bi BiH vraćao nazad i da bi i dalje stvarao klimu nestabilnosti. Oni time pravdaju sebe, a upravo su oni najveći neprijatelji stabilnosti BiH“, ocenio je Galijašević.

(Tanjug)