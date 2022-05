Gojko Šušak dobio spomenik i u Sinju

SINJ – Ratni ministar odbrane Hrvatske Gojko Šušak dobio je danas spomenik u Sinju, povodom 24 godine od njegove smrtni.

Spomenik je postavljen na sinjskom trgu koji nosi njegovo ime i poklon je penzionisanog generala Ljube Ćesića Rojsa, koji nije prisustvovao svečanosti.

Spomenik je otkrila ćerka Gojkak Šuška Katarina, koja je izjavila da je njen otac imao jedan ideal – slobodnu Hrvatsku. „Doživeo ju je za života. Bez hrvatskih branitelja, to ne bi bilo moguće, bez prvog hrvatskog predsednika Franje Tuđmana i tadašnjeg političkog rukovodstva, i to uistinu znam, živela sam i svedočila. To se ne sme nikada zaboraviti“, rekla je ona, prenela je Hina.

Povodom ove svečanosti večeras je upriličen koncert hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, čije pesme veličaju ustaštvo.

Novinar Vedran Salvia povodom otkrivanja spomenika Šušku podseća da je reč o čoveku koji bi, kako kaže, bio optužen za ratne zločine da je poživeo.

On je podsetio da je Šušak rođen 1945. u Širokom Brijegu u ustaškoj porodici, da su mu otac i brat nestali u maju iste godine, nakon oslobođenja Zagreba.

Šušak je, kaže, pre nego je morao da ode na odsluženje vojnog roka u JNA, 1968. emigrirao prvo u Austriju, a potom u Kanadu, gde je bio aktivan u emigraciji protiv Jugoslavije i Josipa Broza Tita, a njegova najpoznatija protestna aktivnost se dogodila 1979., kad je ispred tadašnje jugoslavenske ambasade u Otavi pokušao da postavi mrtvu svinju na kojoj je pisalo „Tito“.

Poznat je, navodi, po tome da je lično u društvu HDZ-ovaca Vice Vukojevića i Branimira Glavaša pucao na Borovo selo iz armbrusta kako bi provocirao lokalno srpsko stanovništvo, što je, dodaje se, potvrdio nekada ministar policije Josip Boljkovac.

Napominje se i da je Šušak bio poznat i po svojim tvrdim nacionalističkim, odnosno antisrpskim stavovima. „Naši roditelji su Srbe terali iz Hrvatske, a oni su ostali. Mi smo ih molili da ostanu, a oni su otišli. Radilo se, dakle, samo o pristupu“, rekao je Šušak na izbornoj skupštini HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije 1995. godine, podseća, između ostalog, autor.

