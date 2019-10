GR će tražiti sankcije za članice EU koje ne primaju migrante

ATINA – Premijer Grčke Kirijakos Micotakis izjavio je danas da će Grčka pozvati Evropsku Uniju da uvodi sankcije onim članicama koje odbijaju da prihvate migrante.

„Reći ću ovo veoma jasno: pokrenuću pitanje posebnih sankcija za one zemlje EU koje odbijaju da učestvuju u fer raspodeli migranata. To je čin hipokrizije. Ne možete da uživate u povlasticama a da ne prihvatite 1.000 do 2.000 migranata kao deo evropskog rešavanja tog problema“, rekao je Micotakis, prenosi AP.

Grupa članica EU iz centralne i istočne Evrope, među kojima su Mađarska, Poljska i Češka usrotivile su se kvotama za relokaciju migranata koje je naložila EU, a Grčka smatra da se time nepravedno raspodeljuje teret na Grčku, Španiju i Italiju.

Evropski komesar za izbeglice Dimitris Avramopulos i nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer danas su nakon Turske posetili Grčku, kao deo pritiska da što pre počne raspodela migranata čiji su zahtevi odbijeni iz Grčke u Tursku.

„U prethodnih nekoliko nedelja i meseci povećao se priliv ilegalnog dolaska migranata u Grčku. Potrebno je hitno reagovati kako bi se pojačala prevencija i detekcija ilegalnih dolazaka migranata iz Turske“, rekao je Avramopulos.

(Tanjug)