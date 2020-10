Grčka: Analizirana 43 skeleta iz neolita pronađena u pećini

ATINA – Nedavna analiza 43 skeleta iz neolitskog perioda, koji su pronađeni u pećini Teopetra u grčkoj regiji Tesalija, kao i ostataka biljaka i životinja, pokazala je da su zajednice koje su tu nekada živele uglavnom hranile žitaricama, da su lovili veće i manje životinje, kao i da su imali pripitomljene životinje, uključujući pse.

Arheolozi koji su počeli sa iskopavanjem pećine pre 34 godine navode da su analize pokazale da njeno poreklo datira od pre najmanje 130.000 godina i da su u njoj otkriveni znaci koji ukazuju na to je korišćena za stanovanje tokom čitavog kamenog doba, od pre 130.000 godina, kroz neolitski period, do oko 6.500 do 4.000 godina pre nove ere, kada su zajednice počele da u sve većem broju žive izvan pećine.

(Tanjug)

