Grčka: Ukradena glasačka kutija na jednom biračkom mestu

ATINA – Na jednom biračkom mestu tokom izbornog procesa u Grčkoj danas je ukradena biračka kutija, zbog čega će izbori na tom mestu biti ponovljeni 14. jula.

Kako prenosi ANA, kutija je ukradena na biračkom mestu 33 u centru Atine, pošto je glasanje završeno, rekao je ministar unutrašnjih poslova Antonis Rupakiotis.

Do incidenta je došlo kada je grupa nepoznatih osoba upala na to biračko mestu, tri minuta pre zvaničnog završetka izbornog procesa, zgrabila kutiju i pobegla. Do krađe, glasalo je 207 birača, navelo je ministarstvo.

Sličan incident u istoj oblasti dogodio se i na parlamentarnim izborima 2012. godine.

Policija traga za počiniocima krađe.

(Tanjug)