Gruba ucena iz Sarajeva: A šta ako se Dodik vrati u Banjaluku…

Cilj Izetbegovića i Džaferovića je da se ne formira novi Savet ministara, već da aktuelni nastavi da radi u tehničkom mandatu. Zato ucenjuju Srbe.

Bošnjački član Predsedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović (SDA), poručio je srpskim predstavnicima u Sarajevu da se predsedavajući Saveta ministara BiH neće biti izabran, sve dok Republika Srpska ne prihvati MAP — Akcioni plan za pristupanje NATO-u.

Džaferović je ovom izjavom izazvao ozbiljne reakcije u Republici Srpskoj, koja je ovaj plan odbila, a uvlačenje NATO-a u priču o formiranju unutrašnje vlasti smatra se opasnim i podmuklim.

Dokle ova institucionalna kriza može da traje? Postoje li opcije da se prevaziđe? I šta Džaferović i njegov partijski lider Bakir Izetbegović pokušavaju da postignu ovom ucenom?

Politički analitičar Anđelko Kozomara smatra da ovakav stav bošnjačkog člana Predsedništva BiH nije iznenađenje.

„Ovaj Savet ministara u tehničkom mandatu može da ostane naredne četiri godine — do sledećih izbora. To i jeste cilj Bakira Izetbegovića, odnosno Džaferovića, jer se na čelu tog tela nalazi njegov odani čovek Denis Zvizdić. Bakirova SDA zato želi da po svaku cenu spreči SNSD, stranku Milorada Dodika, da predloži svog čoveka za ovu funkciju, što je po zakonu, ucenjujući RS da mora da potpiše MAP, i da odredi godišnji plan o ulasku BiH u NATO“, objašnjava naš sagovornik.

Kozomara ističe da ne postoje nikakve sankcije za nepoštovanja zakona, koji propisuje da 15 dana pošto predsednik Predsedništva BiH položi zakletvu, mora biti konstituisan i Savet ministara.

„Šta su sledeći koraci i mogućnosti SNSD-a? Dodikova stranka ima apsolutnu većinu u Veću naroda — od pet srpskih delegata, četiri su njegova. Ima apsolutnu većinu i u Predstavničkom domu parlamentarne skupštine, i on može da blokira sve parlamentarne institucije u Sarajevu tako što neće dolaziti na sednice i neće učestvovati u radu. To je radikalni potez koji je Dodik između redova i najavljivao ako se desi ovakva politička situacija. Po isteku Dodikovog mandata na čelu Predsedništva BiH, koji traje osam meseci, on može da napusti Predsedništvo i vrati se u Banjaluku ako ne želi da učestvuje u radu Predsedništva“, objašnjava Kozomara sled mogućih dešavanja.

Ovo bi, kako kaže, bila delimična blokada Predsedništva BiH, jer u Poslovniku postoji stavka kojom Predsedništvo može da donosi odluke prostom većinom, ali se deo odluka mora donositi konsenzusom sva tri člana Predsedništva.

„To, naravno, ne zanima one koji navodno plaču nad BiH. Njih zanima njihova pozicija i ideja da spreče Srbe da vode Savet ministara. Međutim, zanimljivije je to što je pet članica Evropske unije reklo da nije obaveza BiH da postane deo NATO-a da bi postala članica EU. SDA i Bakir Izetbegović su, ipak, našli ovaj ’problem‘ da bi mogli i dalje da ucenjuju srpske političke lidere koji su dobili apsolutnu većinu na nedavnim izborima. Dakle, situacija je najnepovoljnija pre svega za građane BiH, jer Savet ministra u tehničkom mandatu neće moći da donosi odluke koje su bitne za građane — o razvojnim projektima, izgradnji auto-puta, uvozu i izvozu…“, ističe Kozomara.

Naš sagovornik napominje da se upravo ovim potezom na najbolji mogući način pokazalo da SDA i Bakira Izetbegovića ne zanimaju građani BiH, već ojačavanje sopstvenih pozicija na novu BiH.

„Jedina mogućnost da se ovo prekine je da im američka ambasada, koju bez ikakvog pogovora, poslušno sledi SDA, naredi da moraju da prestanu sa ovim ucenjivanjem i da dozvole da se Savet ministara formira“, kaže Kozomara.

Međutim, smatra da teško da će američka ambasada tako nešto uraditi, i to iz dva razloga. Prvi je što BiH ima novog američkog ambasadora koji još ne poznaje situaciju, a drugi i najbitniji je to što je Amerikancima i te kako stalo da BiH postane članica NATO-a, prevashodno zbog pokušaja da onemoguće ruski uticaj na Balkanu.

(Sputnjik)